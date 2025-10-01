miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 13:05
Elecciones 2025.

"El deporte es inclusión y oportunidades reales para nuestras juventudes"

Los candidatos a diputados nacionales por Jujuy Crece en Provincias Unidas, estuvieron presentes en la inauguración de un moderno sistema lumínico en el predio deportivo de SUETRA, Perico

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Mario Pizarro en Perico.

Durante el acto de inauguración, Amerise afirmó que “con esta obra lumínica en el Club Suetra estamos generando un espacio más seguro y accesible. Es una muestra concreta de que, cuando trabajamos junto a las instituciones, podemos transformar la vida de la comunidad. Apostamos al deporte como política pública, es inclusión y oportunidades reales para nuestras juventudes, porque fortalece valores y abre oportunidades para nuestros jóvenes”.

A modo de balance, remarcó que este tipo de iniciativas son la mejor demostración del trabajo conjunto para resolver necesidades y permitir así que Jujuy siga creciendo.

Por su parte, Mario Pizarro felicitó a los chicos que ya podrán practicar con la nueva iluminación. "El gobernador nos encomendó llevar adelante un programa direccionado a los clubes barriales, este proyecto cristaliza un sueño colectivo y se convierte en una herramienta concreta para combatir los flagelos sociales y generar más oportunidades de inclusión para la juventud", sentenció.

