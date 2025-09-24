miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 19:04
Elecciones.

Mario Pizarro: "Voy a llegar al Congreso de la Nación para defender a los jujeños"

El candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Mario Pizarro, se reunió con el intendente de Caimancito.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mario Pizarro.

Mario Pizarro.

“El gobierno nacional abandonó a los argentinos, eliminando el envío de fondos para obras y servicios indispensables, pero en Jujuy hay un Estado cercano a la gente que resuelve problemas”, enfatizó.

Pizarro valoró la “fuerte presencia del Gobierno de Jujuy” para concretar obras que brindan respuestas a las necesidades de los vecinos y ratificó su compromiso con la provincia.

“Voy a llegar al Congreso de la Nación para defender a los jujeños, parado en la vereda opuesta a la de Milei”, aseguró. El dirigente también se refirió a su recorrida por el interior provincial, en la que —según explicó— dialoga con los vecinos sobre los desafíos de la gestión.

“En cada ciudad pongo la cara y miro a los ojos a los jujeños para decirnos con franqueza lo que falta hacer y hay que corregir”, expresó.

En el cierre, Pizarro fue crítico con el Gobierno nacional: “Tenemos que conversar con la gente y abordar la crítica situación del país, situación resultante de un presidente que atropella todo y a todos con crueldad”, sentenció.

