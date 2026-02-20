viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 19:57
Política Internacional.

Donald Trump criticó con dureza a la Corte Suprema tras fallo que anula sus aranceles

En conferencia de prensa Donald Trump mencionó utilizar otras alternativas para reemplazar "las que el tribunal rechazó equivocadamente”

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Donald Trump criticó con dureza a la Corte Suprema tras fallo que anula sus aranceles

Donald Trump criticó con dureza a la Corte Suprema tras fallo que anula sus aranceles

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la prensa en la Casa Blanca cargó este viernes contra la decisión de la Corte Suprema del país, que declaró inconstitucional una parte clave de su política arancelaria, y adelantó una nueva ronda de gravámenes comerciales.

Lee además
Nicolás Maduro
Juicio.

Detención de Nicolás Maduro: cómo sigue la causa a 30 días del arresto en Estados Unidos
Nicolas Maduro en Nueva York
Crímenes.

La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

Trump calificó la resolución del máximo tribunal como “profundamente decepcionante” y expresó que se sentía “absolutamente avergonzado” por el criterio de la mayoría de los jueces que respaldaron el fallo. Según sus palabras, la decisión no sólo limita su gestión en materia comercial, sino que también, en su visión, favorece a países que, dijo, “nos han estado estafando durante años”.

Donald Trump decepcionado por el fallo de la Corte

El pronunciamiento judicial, adoptado por seis de los nueve magistrados, estableció que la Constitución concede al Congreso y no al Poder Ejecutivo la facultad de imponer impuestos como los aranceles a las importaciones, y por ello anuló una amplia parte de los gravámenes que había aplicado la administración estadounidense en los últimos meses.

Pese al revés, Trump no se mostró derrotado: anunció que firmará una nueva orden ejecutiva para establecer un arancel global del 10% durante 150 días, amparándose en otras disposiciones legales que, según él, le dan herramientas para seguir con su estrategia comercial. “Tenemos grandes alternativas… recaudaremos más dinero y seremos más fuertes por ello”, afirmó el mandatario.

Además, sostuvo que su Gobierno está evaluando medidas adicionales bajo leyes como el artículo 301, que permite iniciar investigaciones sobre prácticas comerciales desleales, con el objetivo de “proteger a Estados Unidos frente a países y empresas que actúan en forma injusta”.

Los impactos del fallo

El fallo afecta no sólo las tarifas generales, sino también gravámenes específicos, incluidos algunos aplicados a socios comerciales tradicionales, lo que podría tener implicancias en el comercio bilateral con varias naciones.

Con esta postura, Trump deja en claro que, ante el freno judicial, su administración buscará mantener una agenda arancelaria activa y explorar rutas alternativas para sostener su política económica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detención de Nicolás Maduro: cómo sigue la causa a 30 días del arresto en Estados Unidos

La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

Argentina firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos: qué incluye y qué cambia

Donald Trump quintuplica el cupo de carne argentina que puede entrar a Estados Unidos

Trump impulsa la apertura de archivos oficiales sobre ovnis y posible vida extraterrestre

Lo que se lee ahora
Donald Trump ordenó iniciar la desclasificación de archivos gubernamentales sobre extraterrestres y ovnis.
Política.

Trump impulsa la apertura de archivos oficiales sobre ovnis y posible vida extraterrestre

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Renuevan la alerta por tormentas para Jujuy: hasta qué día

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Conocé cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Mirá a qué hora comienza la venta de entradas para ver a Boca en Salta.
Copa Argentina.

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel