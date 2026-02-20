Donald Trump criticó con dureza a la Corte Suprema tras fallo que anula sus aranceles

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la prensa en la Casa Blanca cargó este viernes contra la decisión de la Corte Suprema del país, que declaró inconstitucional una parte clave de su política arancelaria, y adelantó una nueva ronda de gravámenes comerciales.

Trump calificó la resolución del máximo tribunal como “profundamente decepcionante” y expresó que se sentía “absolutamente avergonzado” por el criterio de la mayoría de los jueces que respaldaron el fallo. Según sus palabras, la decisión no sólo limita su gestión en materia comercial, sino que también, en su visión, favorece a países que, dijo, “nos han estado estafando durante años”.

Donald Trump decepcionado por el fallo de la Corte El pronunciamiento judicial, adoptado por seis de los nueve magistrados, estableció que la Constitución concede al Congreso y no al Poder Ejecutivo la facultad de imponer impuestos como los aranceles a las importaciones, y por ello anuló una amplia parte de los gravámenes que había aplicado la administración estadounidense en los últimos meses.

Pese al revés, Trump no se mostró derrotado: anunció que firmará una nueva orden ejecutiva para establecer un arancel global del 10% durante 150 días, amparándose en otras disposiciones legales que, según él, le dan herramientas para seguir con su estrategia comercial. “Tenemos grandes alternativas… recaudaremos más dinero y seremos más fuertes por ello”, afirmó el mandatario.

Además, sostuvo que su Gobierno está evaluando medidas adicionales bajo leyes como el artículo 301, que permite iniciar investigaciones sobre prácticas comerciales desleales, con el objetivo de “proteger a Estados Unidos frente a países y empresas que actúan en forma injusta”. Los impactos del fallo El fallo afecta no sólo las tarifas generales, sino también gravámenes específicos, incluidos algunos aplicados a socios comerciales tradicionales, lo que podría tener implicancias en el comercio bilateral con varias naciones. Con esta postura, Trump deja en claro que, ante el freno judicial, su administración buscará mantener una agenda arancelaria activa y explorar rutas alternativas para sostener su política económica.

