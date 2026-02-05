jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 15:30
Economía.

Argentina firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos: qué incluye y qué cambia

El acuerdo contempla apertura de mercados, baja de aranceles y compromisos en propiedad intelectual, trabajo y comercio digital.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Donald Trump con Javier Milei.

Donald Trump con Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno a través de un posteo en la red social X, desde Washington. “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, escribió el funcionario.

La noticia fue celebrada por el presidente Javier Milei y por el ministro de Economía Luis Caputo, quienes destacaron el entendimiento como un paso clave para la estrategia de inserción internacional del país.

Los principales puntos del acuerdo

image
Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos incluye 11 ejes centrales que impactan en el comercio, la inversión y las regulaciones:

  • Apertura de mercados y aranceles: ambos países avanzarán en la reducción de aranceles para productos clave. La Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre recursos naturales no disponibles y artículos no patentados de uso farmacéutico.

  • Eliminación de barreras no arancelarias: la Argentina se comprometió a desmantelar trabas como licencias de importación, a eliminar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses y a no exigir formalidades consulares para exportaciones de ese origen.

  • Normas técnicas y certificaciones: se aceptarán productos que cumplan normas estadounidenses o internacionales sin requerimientos adicionales. También se habilitará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con normas federales de seguridad y emisiones, y se reconocerán certificaciones de la FDA para dispositivos médicos y medicamentos.

  • Propiedad intelectual: refuerzo en la lucha contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital, y compromiso para armonizar el régimen de patentes con estándares internacionales.

  • Acceso a mercados agrícolas: se abrirá el mercado argentino al ganado bovino vivo estadounidense y, en el plazo de un año, a las aves de corral. También se facilitarán importaciones de productos cárnicos, lácteos y porcinos.

  • Trabajo: reafirmación del compromiso con los derechos laborales y prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

  • Medio ambiente: medidas para combatir la tala ilegal, promover una economía más eficiente en el uso de recursos y cumplir compromisos internacionales en materia pesquera.

  • Seguridad económica: cooperación bilateral para enfrentar prácticas no mercantiles de terceros países y coordinar controles de exportaciones e inversiones.

  • Minerales críticos y soja: cooperación para facilitar inversiones en minerales estratégicos y estabilizar el comercio mundial de soja.

  • Empresas estatales y subsidios: compromiso para abordar distorsiones generadas por empresas estatales y subvenciones industriales.

  • Comercio digital: reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos, no discriminación de servicios digitales y validez de firmas electrónicas.

Impacto político y económico

El entendimiento se da en un contexto de fuerte alineamiento del Gobierno argentino con la administración estadounidense y busca atraer inversiones, ampliar mercados para exportaciones locales y ordenar reglas de comercio e inversiones. Desde el Ejecutivo sostienen que el acuerdo podría facilitar el acceso de productos argentinos al mercado norteamericano y, al mismo tiempo, generar mayor competencia interna en sectores industriales y de servicios.

Según fuentes oficiales, en las próximas semanas se conocerán los detalles de implementación y los plazos para la puesta en marcha de cada uno de los compromisos asumidos en el acuerdo bilateral.

