3 de febrero de 2026 - 11:16
Juicio.

Detención de Nicolás Maduro: cómo sigue la causa a 30 días del arresto en Estados Unidos

A 30 días de su arresto, la justicia de Estados Unidos modifica la acusación contra Nicolás Maduro mientras espera una nueva audiencia en Nueva York.

Agustina Medina
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos desde el 3 de enero. El exmandatario venezolano se encuentra alojado en una cárcel federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. La causa avanza en tribunales federales, con una nueva audiencia prevista para el 17 de marzo. A un mes de la captura, la fiscalía estadounidense redefine el foco.

Detención y aislamiento en una prisión de Nueva York

Maduro pasa sus días en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un complejo penitenciario de máxima seguridad. Permanece aislado, sin acceso a teléfono ni internet y con contacto limitado con sus abogados.

El contexto resulta adverso para alguien de origen caribeño. La ciudad atraviesa temperaturas extremas, muy lejos del clima al que estaba acostumbrado durante sus años de poder en Caracas.

Maduro (1)

Un mes después del operativo que sacudió a Venezuela

La captura ocurrió tras un operativo relámpago de fuerzas estadounidenses. La acción dejó decenas de víctimas fatales y marcó un quiebre en el escenario político venezolano.

Luego del hecho, el chavismo inició un proceso de transición encabezado por una presidencia interina. El movimiento político quedó debilitado y bajo presión internacional, mientras la justicia norteamericana avanza con el expediente.

El giro clave: ya no lo señalan como líder narco

Uno de los cambios más relevantes del caso aparece en el nuevo escrito de la fiscalía. Estados Unidos dejó de acusar a Maduro como jefe del llamado Cartel de los Soles, una figura que sostuvo durante años.

Según una investigación publicada por The New York Times, los fiscales ya no describen esa estructura como una organización criminal formal. En cambio, hablan de un sistema de corrupción sostenido por vínculos con el narcotráfico.

Qué dice ahora la justicia sobre el Cartel de los Soles

El nombre Cartel de los Soles circula desde hace décadas en Venezuela. La expresión alude a redes de corrupción dentro de las fuerzas armadas, vinculadas al tráfico de drogas y otros negocios ilegales.

En la nueva acusación, la fiscalía sostiene que Maduro participó y protegió ese entramado, pero evita definirlo como un cartel con jerarquías claras. El cambio responde a dificultades probatorias ante un tribunal federal.

Expertos y analistas cuestionan la acusación original

Especialistas en crimen organizado ya habían puesto en duda la existencia de una estructura única. Investigadores señalan que el narcotráfico en Venezuela funciona a través de redes informales, con actores estatales y privados.

Desde centros de estudio en Estados Unidos remarcan que este giro fortalece la estrategia de la defensa, que ahora cuestiona la solidez del planteo inicial de la fiscalía.

Los cargos que siguen vigentes contra Maduro

Pese al cambio de enfoque, Maduro continúa bajo acusación por delitos graves. La fiscalía le imputa conspiración para el narcotráfico, narcoterrorismo y delitos vinculados al uso y posesión de armas de guerra.

Las causas incluyen presunta protección institucional para envíos de cocaína, apoyo logístico, uso de documentación oficial y coordinación con grupos armados.

La situación judicial de Cilia Flores

Cilia Flores también enfrenta cargos en la justicia estadounidense. La fiscalía le atribuye delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas, en conexión con la causa principal.

Ambos se declararon inocentes ante el tribunal federal de Nueva York y deberán volver a comparecer el próximo 17 de marzo.

La estrategia legal y el reclamo de inmunidad

La defensa de Maduro sostiene que se trata de un jefe de Estado y reclama inmunidad diplomática. Sus abogados denuncian un secuestro ilegal y cuestionan la jurisdicción de Estados Unidos.

El planteo legal incluye presentaciones que buscan frenar el proceso o invalidar la detención. El tribunal deberá resolver esos pedidos en las próximas audiencias.

Un caso con impacto político regional

El proceso judicial mantiene en vilo a la región. Gobiernos aliados y opositores siguen de cerca el desarrollo del expediente, que tiene implicancias políticas y diplomáticas.

Mientras tanto, Maduro permanece detenido y alejado de la escena pública, a la espera de definiciones clave en uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos años.

