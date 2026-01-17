Qué está pasando en Venezuela tras la detención de Maduro: lectura geopolítica desde Jujuy

Dos semanas después de la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas de Estados Unidos, el mapa político de Venezuela sigue mostrando tensiones y sorpresas, lejos de una transición clara hacia un nuevo régimen.

Política internacional. El fuerte apoyo de Rusia a la política de Delcy Rodriguez para defender la soberanía de Venezuela

Política. Liberan en Venezuela a Yaacob Harary y crece la incertidumbre por otros argentinos detenidos

En ese contexto, Stella Juste , especialista en política internacional desde Jujuy, ofreció su lectura sobre lo que está ocurriendo y cómo se está reconfigurando la situación política en el país caribeño tras la salida del poder de Maduro y su traslado a Estados Unidos.

“La expectativa inicial era que tras la detención de Maduro pudiera producirse un cambio profundo en Venezuela, incluso un giro de régimen que pusiera fin al chavismo”, explicó Juste en diálogo con TodoJujuy. Pero eso por ahora no se está dando . La experta señaló que, tras la captura, se evidenció una comunicación fluida entre la administración estadounidense y sectores del gobierno venezolano que quedaron al frente del poder, principalmente bajo la figura de Delcy Rodríguez , quien ha asumido funciones de liderazgo interino.

“Lo que hemos visto es que hay diálogo y comunicación directa entre el régimen que quedó, encabezado por Delcy Rodríguez, y Estados Unidos. Por el momento, eso está funcionando, parece una figura funcional a los intereses de Estados Unidos”, dijo Juste, señalando que esa situación contrasta con las expectativas de una ruptura total del chavismo.

Expertos internacionales han observado que sectores clave dentro de Venezuela, incluyendo fuerzas políticas y militares, mantienen cierta estabilidad interna mientras se negocia entre el gobierno interino y actores externos.

El papel de María Corina Machado y la oposición

Juste también reflexionó sobre la reciente visita de la líder opositora María Corina Machado a Washington, donde fue recibida por el presidente estadounidense, un gesto que generó amplio debate. “Creo que fue más un gesto de Machado buscando un diálogo para tener participación en lo que está sucediendo en Venezuela, pero su influencia real parece limitada”, afirmó la analista jujeña.

Pese a que Machado, ganadora de la elección de 2024 según algunas lecturas opositoras, intenta posicionarse como una figura clave para una transición, su rol no ha logrado consolidarse, en parte porque Estados Unidos ha priorizado una relación de estabilidad con Rogríguez en lugar de impulsar un cambio abrupto de liderazgo.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibe a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

Un futuro incierto con múltiples tensiones

La analista jujeña advirtió que el futuro político de Venezuela está “abierto”, con varios factores en tensión: desde la relación entre Estados Unidos y otros actores internacionales, hasta la necesidad de convocar elecciones dentro de los plazos previstos. Juste recordó que, aunque en teoría hay un llamado a elecciones en 90 días, la normalidad política en Venezuela es todavía una incógnita, dado el peso de los intereses externos y las dinámicas internas del país.

“Mientras no haya una inestabilidad interna que obligue a un cambio real, es difícil pensar que Machado pueda tener injerencia significativa”, sostuvo la especialista.

Analistas internacionales también han señalado que, tras la detención de Maduro y su comparecencia en tribunales estadounidenses, otros factores como la liberación de presos políticos o la reincorporación de la diplomacia entre Caracas y Washington marcan la agenda de estos días.

Desde Jujuy, Juste subrayó que el escenario tras la detención de Maduro no representa “una victoria clara” de la oposición ni un fin del chavismo. El régimen sigue operando bajo figuras cercanas al gobierno anterior, y las prioridades geopolíticas, como el acceso a recursos energéticos o la estabilidad regional, parecen influir en las decisiones internacionales.