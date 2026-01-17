sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de enero de 2026 - 18:01
Internacional.

Qué está pasando en Venezuela tras la detención de Maduro: lectura geopolítica desde Jujuy

Una especialista jujeña en política internacional analiza el escenario de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro: estabilidad, roles políticos y perspectivas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela

Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela

Lee además
Liberan al argentino Yaacob Harary en Venezuela.
Política.

Liberan en Venezuela a Yaacob Harary y crece la incertidumbre por otros argentinos detenidos
Lavrov apoya la política de Delcy Rodríguez de defensa de la soberanía venezolana.  
Política internacional.

El fuerte apoyo de Rusia a la política de Delcy Rodriguez para defender la soberanía de Venezuela

En ese contexto, Stella Juste, especialista en política internacional desde Jujuy, ofreció su lectura sobre lo que está ocurriendo y cómo se está reconfigurando la situación política en el país caribeño tras la salida del poder de Maduro y su traslado a Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, la continuidad del régimen

“La expectativa inicial era que tras la detención de Maduro pudiera producirse un cambio profundo en Venezuela, incluso un giro de régimen que pusiera fin al chavismo”, explicó Juste en diálogo con TodoJujuy. Pero eso por ahora no se está dando. La experta señaló que, tras la captura, se evidenció una comunicación fluida entre la administración estadounidense y sectores del gobierno venezolano que quedaron al frente del poder, principalmente bajo la figura de Delcy Rodríguez, quien ha asumido funciones de liderazgo interino.

“Lo que hemos visto es que hay diálogo y comunicación directa entre el régimen que quedó, encabezado por Delcy Rodríguez, y Estados Unidos. Por el momento, eso está funcionando, parece una figura funcional a los intereses de Estados Unidos”, dijo Juste, señalando que esa situación contrasta con las expectativas de una ruptura total del chavismo.

Expertos internacionales han observado que sectores clave dentro de Venezuela, incluyendo fuerzas políticas y militares, mantienen cierta estabilidad interna mientras se negocia entre el gobierno interino y actores externos.

El papel de María Corina Machado y la oposición

Juste también reflexionó sobre la reciente visita de la líder opositora María Corina Machado a Washington, donde fue recibida por el presidente estadounidense, un gesto que generó amplio debate. “Creo que fue más un gesto de Machado buscando un diálogo para tener participación en lo que está sucediendo en Venezuela, pero su influencia real parece limitada”, afirmó la analista jujeña.

Pese a que Machado, ganadora de la elección de 2024 según algunas lecturas opositoras, intenta posicionarse como una figura clave para una transición, su rol no ha logrado consolidarse, en parte porque Estados Unidos ha priorizado una relación de estabilidad con Rogríguez en lugar de impulsar un cambio abrupto de liderazgo.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibe a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

Un futuro incierto con múltiples tensiones

La analista jujeña advirtió que el futuro político de Venezuela está “abierto”, con varios factores en tensión: desde la relación entre Estados Unidos y otros actores internacionales, hasta la necesidad de convocar elecciones dentro de los plazos previstos. Juste recordó que, aunque en teoría hay un llamado a elecciones en 90 días, la normalidad política en Venezuela es todavía una incógnita, dado el peso de los intereses externos y las dinámicas internas del país.

“Mientras no haya una inestabilidad interna que obligue a un cambio real, es difícil pensar que Machado pueda tener injerencia significativa”, sostuvo la especialista.

Analistas internacionales también han señalado que, tras la detención de Maduro y su comparecencia en tribunales estadounidenses, otros factores como la liberación de presos políticos o la reincorporación de la diplomacia entre Caracas y Washington marcan la agenda de estos días.

Desde Jujuy, Juste subrayó que el escenario tras la detención de Maduro no representa “una victoria clara” de la oposición ni un fin del chavismo. El régimen sigue operando bajo figuras cercanas al gobierno anterior, y las prioridades geopolíticas, como el acceso a recursos energéticos o la estabilidad regional, parecen influir en las decisiones internacionales.

Embed - STELLA JUSTE - "Venezuela será libre con la ayuda de Donald Trump", dijo Corina Machado

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Liberan en Venezuela a Yaacob Harary y crece la incertidumbre por otros argentinos detenidos

El fuerte apoyo de Rusia a la política de Delcy Rodriguez para defender la soberanía de Venezuela

Donald Trump afirmó que habló con Delcy Rodríguez en medio de transición en Venezuela

"Venezuela será libre con la ayuda de Donald Trump", dijo Corina Machado

El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Lo que se lee ahora
Firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea

"Un día histórico": así reaccionó el sector empresario argentino al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Fin del "viaje tecnológico": desde Jujuy explican por qué ya no conviene cruzar a Chile por celulares

El SMN mantiene el alerta amarilla en Jujuy video
Pronóstico

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel