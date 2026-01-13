Liberan en Venezuela a Yaacob Harary y crece la incertidumbre por otros argentinos detenidos

En el contexto de una tanda de liberaciones impulsadas en Venezuela , la organización no gubernamental Foro Penal informó la excarcelación de Yaacob Harary . El hombre había sido arrestado el 10 de octubre de 2024 luego de ingresar de manera regular desde Colombia y permanecía detenido en régimen de incomunicación.

Estaba acusado en el marco de causas de carácter político . Sin embargo, el procedimiento despertó dudas y versiones cruzadas a partir de cifras oficiales contradictorias . Mientras el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario afirmó que este lunes se otorgó la libertad a 116 detenidos , las entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos optaron por mantener una postura prudente frente a esos números.

En ese contexto, Foro Penal logró reconocer únicamente a 50 de las personas que recuperaron la libertad , entre ellas varios detenidos de nacionalidad extranjera .

Según los registros de la organización , hasta el último fin de semana permanecían encarcelados 803 presos por razones políticas , pese a que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez sostiene que desde fines de 2025 ya fueron excarcelados 187 detenidos .

El Helicoide.

El drama de los argentinos en El Rodeo I de Venezuela

Más allá de la liberación de Harary, la atención de la administración de Javier Milei permanece enfocada en los casos de Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani, cuya situación continúa sin resolverse.

Gallo, integrante de la Gendarmería argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 luego de ingresar al país vecino con el objetivo de reunirse con sus familiares. De acuerdo con el testimonio de su esposa, María Alexandra Gómez, las personas de nacionalidad extranjera son sometidas a un trato considerablemente más severo que el aplicado a los ciudadanos venezolanos.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

“A los extranjeros los mantienen aislados e incomunicados”, afirmó la esposa de Gallo, al detallar que, a diferencia de los detenidos venezolanos, los ciudadanos argentinos no han tenido acceso a visitas ni a un contacto regular con sus defensores legales o sus familias.

Desde la Cancillería argentina continúan las gestiones diplomáticas para exigir la excarcelación de Gallo y Giuliani, al sostener que ambos arrestos se realizaron sin sustento jurídico y enmarcados en una dinámica de hostigamiento de carácter político.

Nahuel Gallo.

La salida en libertad de Harary es interpretada como un gesto limitado, mientras que los familiares y allegados de los otros dos detenidos esperan con creciente preocupación que sus identidades figuren en los próximos anuncios de liberaciones que el gobierno de Venezuela anticipó para los próximos días.