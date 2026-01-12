Donald Trump y María Corina Machado se reunirán en la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , en el primer contacto oficial entre ambos tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una nueva etapa de incertidumbre política en Venezuela.

Política internacional. Donald Trump advirtió que EE.UU podría mantener el control sobre Venezuela por varios años

Internacional. Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono y bajaron la tensión

La reunión se llevará a cabo en medio de negociaciones sobre el futuro institucional y energético del país caribeño, tras la detención de Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas a comienzos de enero.

Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió temporalmente el mando del régimen chavista, mientras Washington mantiene conversaciones con distintos actores internacionales para delinear una transición democrática y estabilizar la crisis política y económica.

Donald Trump Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Según fuentes oficiales, el diálogo entre Trump y Machado forma parte de un proceso de redefinición de la política estadounidense hacia Caracas, con el objetivo de garantizar seguridad energética y apoyo humanitario en la región.

El rol de María Corina Machado

Reconocida por su firme oposición al chavismo, María Corina Machado fue una de las voces más visibles en la denuncia de violaciones de derechos humanos y en el reclamo por la liberación de presos políticos.

En los últimos días, mantuvo una intensa agenda internacional: el lunes se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, donde pidió apoyo para los venezolanos detenidos sin garantías judiciales.

Washington, por su parte, condicionó su nueva política hacia Venezuela a avances concretos en derechos humanos y apertura política, aunque las liberaciones de presos han sido parciales.

Un vínculo en construcción

Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro y su esposa. De qué acusa EE.UU. a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Tras la caída de Maduro, Trump evitó inicialmente respaldar públicamente a Machado como figura central de una eventual transición, aunque luego reconoció la necesidad de mantener un diálogo directo con la dirigente para analizar su rol en el nuevo escenario político.

La Casa Blanca busca definir una estrategia conjunta con referentes opositores para impulsar la reconstrucción institucional y económica del país, especialmente en el sector petrolero, donde empresas internacionales —entre ellas ExxonMobil— reclaman mayor estabilidad y seguridad jurídica.

La situación en Venezuela sigue generando un fuerte impacto en América Latina, con millones de migrantes desplazados por la crisis humanitaria.