8 de enero de 2026 - 07:40
Internacional.

Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono y bajaron la tensión

Tras acusaciones cruzadas, Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono y acordaron reunirse para retomar el diálogo entre Estados Unidos y Colombia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Donald Trump y Gustavo Petro.

Donald Trump y Gustavo Petro.

Un llamado en medio del conflicto regional

La llamada entre Trump y Petro ocurrió tras la operación militar en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos. El hecho impactó de lleno en la región y reconfiguró el escenario político latinoamericano.

En ese marco, el presidente estadounidense difundió un mensaje en la red social Truth donde valoró el contacto con su par colombiano. Allí señaló que Petro lo llamó para explicar diferencias vinculadas al narcotráfico y otros desacuerdos bilaterales.

Trump sostuvo que agradeció la comunicación y el tono del diálogo. Además, informó que ambos mandatarios expresaron su intención de reunirse próximamente, con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y del canciller colombiano para avanzar en la agenda.

image

Acusaciones, amenazas y mensajes públicos

La conversación telefónica se dio después de declaraciones de alto voltaje por parte del mandatario estadounidense. En los días previos, Trump había acusado a Petro de vínculos con el narcotráfico y deslizó la posibilidad de una acción militar en Colombia, similar a la ejecutada en territorio venezolano.

Durante un viaje en el Air Force 1, Trump calificó a Colombia como un país “muy enfermo” y apuntó directamente contra su presidente, con expresiones que generaron un fuerte rechazo en Bogotá. Esas frases profundizaron el malestar diplomático y activaron respuestas oficiales.

Petro rechazó las acusaciones y pidió el cese de lo que definió como calumnias. A través de redes sociales, defendió su trayectoria política y su rol en los procesos de paz en Colombia, en un mensaje que tuvo amplia repercusión.

Marcha en Colombia.
Marcha en Colombia.

Marcha en Colombia.

Movilización en Bogotá y cambio de discurso

En paralelo a la tensión con Washington, el presidente colombiano convocó a una “marcha blanca” en la Plaza Bolívar de Bogotá. La movilización se presentó como una expresión en defensa de la soberanía nacional y tuvo réplicas en otras ciudades del país.

El llamado oficial instó a salir a las calles con banderas y consignas de respeto institucional. La convocatoria reunió a miles de personas frente a la sede de los poderes del Estado colombiano.

Según fuentes oficiales, la llamada entre Trump y Petro ocurrió minutos antes de que el mandatario colombiano hablara ante los manifestantes. Petro reconoció luego que pensaba dar un discurso más duro, aunque decidió modificarlo tras el diálogo telefónico, que se extendió por cerca de una hora.

Agenda abierta y temas sensibles

Durante la comunicación, ambos presidentes abordaron la problemática del narcotráfico, uno de los ejes históricos de la relación bilateral. Petro planteó la necesidad de restablecer las comunicaciones directas entre cancillerías y jefes de Estado.

También analizaron la situación en Venezuela tras el bombardeo del sábado y la detención de Maduro, ahora depuesto y detenido en Estados Unidos. El tema se posiciona como uno de los puntos centrales de la futura reunión.

Por el momento, no trascendió una fecha concreta para el encuentro entre Trump y Petro. Desde el gobierno colombiano confirmaron la disposición del presidente a asistir y avanzar en una agenda de diálogo.

En declaraciones posteriores, Petro sostuvo que circularon versiones que lo vinculaban directamente con el negocio de la cocaína y señaló que Trump recibió aclaraciones sobre ese punto. El mandatario colombiano remarcó que el intercambio permitió ordenar el vínculo y bajar la tensión pública.

