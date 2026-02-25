Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Tres montañistas jujeños lograron hacer cumbre en el volcán Ojos del Salado , ubicado en la provincia de Catamarca y reconocido como el volcán activo más alto del planeta. La expedición reunió a Eduardo López Jordán, de 60 años; Nicolás González, de 38; y Matías Luján, de 42.

La travesía se desarrolló en territorio andino, en una zona caracterizada por bajas temperaturas, fuertes vientos y exigencia física constante. Los deportistas afrontaron el desafío con planificación previa y adaptación progresiva a la altitud.

El Ojos del Salado, situado en la cordillera de los Andes, representa uno de los objetivos más ambiciosos para el montañismo en Sudamérica. Su altura y geografía lo convierten en un destino de alto rendimiento para quienes practican esta disciplina.

Al alcanzar el punto más alto, los tres montañistas vivieron un momento de fuerte carga emocional. El logro coronó meses de entrenamiento y organización, además de años de vínculo con la actividad de montaña.

Eduardo López Jordán, Nicolás González y Matías Luján compartieron el instante en la cima, donde desplegaron banderas y registraron imágenes del logro. La escena reflejó satisfacción y orgullo tras el esfuerzo acumulado.

"Hicimos una aproximación y cumbre muy rápida porque no teníamos tanto tiempo, se venía mal clima. Tuvimos que apurarnos y salió bien", dijo Eduardo López Jordán.

"Uno de los aspectos más fáciles de manejar es el físico, que es un 40%. Todo lo demás es psicológico y de conocimientos", indicó y subrayó que "la mente es lo más importante".

"Fuimos haciendo montañas más bajas, adaptándonos. El jujeño siempre quiere subir el Chañi que es una de las montañas más lindas de Argentina pero hay muchas otras donde vas aprendiendo", dijo.

"Hicimos un camino 360, pudimos dar vuelta a toda la montaña. Vimos el cráter donde se ve la fumarola que no es normal por el lugar donde se sube comunmente", indicó.

"El abrazo que nos dimos arriba dice muchas cosas, se juntan muchas emociones. Sentís tristeza y alegría que explotan después de un gran esfuerzo", finalizó.

El volcán Ojos del Salado

El Volcán Ojos del Salado se alza en plena cordillera de los Andes, sobre el límite natural entre Argentina y Chile, con acceso principal desde la provincia de Catamarca. Con una altura que supera los 6.800 metros sobre el nivel del mar, ostenta el récord de volcán más alto del mundo y ocupa el segundo lugar entre las montañas más elevadas de América, solo detrás del Aconcagua.

Su geografía presenta un paisaje impactante y extremo. Predominan suelos volcánicos, extensas planicies de altura, salares y lagunas que resisten condiciones climáticas severas. El ambiente resulta árido, con escasa vegetación y amplitud térmica marcada: durante el día el sol castiga con fuerza, mientras que por la noche las temperaturas descienden de manera abrupta.

El macizo forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y mantiene actividad volcánica considerada latente. En sus laderas se encuentra una de las lagunas más altas del planeta, ubicada a más de 6.300 metros, un dato que refuerza su singularidad geográfica.

El ascenso al Ojos del Salado exige preparación física, adaptación progresiva a la altura y logística precisa. La falta de oxígeno, los fuertes vientos y la combinación de terreno rocoso con sectores de hielo convierten cada tramo en un desafío técnico y mental. Por estas características, la montaña atrae a expediciones de todo el mundo y se posiciona como uno de los objetivos más ambiciosos dentro del montañismo de alta montaña en Sudamérica.