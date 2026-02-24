martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 13:49
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Usuarios reportaron un fuerte sismo en redes sociales. No hay daños y aún no hay parte oficial del INPRES.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sismo en Jujuy.

Sismo en Jujuy.

Lee además
Tembló Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 de magnitud bajo el océano Atlántico cerca de la costa.   video
País.

Fuerte sismo de casi 5 puntos frente a la costa de Mar del Plata
Foto ilustrativa. video
Educación.

Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

Las primeras referencias surgieron a través de publicaciones de usuarios que advirtieron una vibración breve pero perceptible. Hasta el momento no se registran daños materiales ni personas afectadas.

Expectativa por el informe oficial del INPRES

Tras el movimiento, vecinos consultaron plataformas digitales para conocer magnitud y ubicación exacta. La información preliminar señala un evento en la zona de los Valles, aunque resta la validación técnica del organismo nacional.

El INPRES es el ente encargado de monitorear la actividad sísmica en el país y de publicar reportes con datos precisos sobre hora, magnitud y profundidad.

Sismo en Jujuy
Sismo en Jujuy.

Sismo en Jujuy.

Jujuy, una provincia ubicada en zona sísmica

La provincia de Jujuy forma parte de una región con actividad sísmica frecuente debido a la interacción de placas tectónicas en el noroeste argentino. Estos movimientos, en su mayoría, resultan de baja o moderada intensidad.

En distintos puntos del territorio provincial se perciben temblores a lo largo del año, muchos de ellos sin consecuencias estructurales.

Especialistas señalan que este tipo de fenómenos responde a la dinámica geológica propia de la región andina, donde la actividad sísmica integra la realidad natural del área.

Sin daños y con repercusión en redes sociales

En esta ocasión, no se reportan daños en viviendas, edificios públicos ni rutas. Tampoco se registran evacuaciones ni intervenciones de emergencia.

La repercusión se concentró principalmente en redes sociales, donde vecinos de Palpalá y otras localidades de los Valles compartieron su experiencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fuerte sismo de casi 5 puntos frente a la costa de Mar del Plata

Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

Con las manos en la masa: robaron una panadería de Palpalá y los demoraron

Hay alerta por tormentas eléctricas para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Habrá cortes parciales y desvíos nocturnos en avenida Santibáñez por obras

Lo que se lee ahora
aumenta el transporte de media distancia en jujuy: asi quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel