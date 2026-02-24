¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Tras el movimiento, vecinos consultaron plataformas digitales para conocer magnitud y ubicación exacta. La información preliminar señala un evento en la zona de los Valles, aunque resta la validación técnica del organismo nacional.
El INPRES es el ente encargado de monitorear la actividad sísmica en el país y de publicar reportes con datos precisos sobre hora, magnitud y profundidad.
Jujuy, una provincia ubicada en zona sísmica
La provincia de Jujuy forma parte de una región con actividad sísmica frecuente debido a la interacción de placas tectónicas en el noroeste argentino. Estos movimientos, en su mayoría, resultan de baja o moderada intensidad.
En distintos puntos del territorio provincial se perciben temblores a lo largo del año, muchos de ellos sin consecuencias estructurales.
Especialistas señalan que este tipo de fenómenos responde a la dinámica geológica propia de la región andina, donde la actividad sísmica integra la realidad natural del área.
Sin daños y con repercusión en redes sociales
En esta ocasión, no se reportan daños en viviendas, edificios públicos ni rutas. Tampoco se registran evacuaciones ni intervenciones de emergencia.
La repercusión se concentró principalmente en redes sociales, donde vecinos de Palpalá y otras localidades de los Valles compartieron su experiencia.