¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Un movimiento sísmico se percibió este martes en la zona de los Valles de Jujuy y generó múltiples reacciones en redes sociales. Vecinos señalaron que el temblor se sintió con mayor intensidad en Palpalá y alrededores.

Educación. Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

País. Fuerte sismo de casi 5 puntos frente a la costa de Mar del Plata

Las primeras referencias surgieron a través de publicaciones de usuarios que advirtieron una vibración breve pero perceptible. Hasta el momento no se registran daños materiales ni personas afectadas.

Según datos que circularon en buscadores como Google, el epicentro se ubicaría en cercanías de Palpalá. Sin embargo, no existe confirmación oficial por parte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Tras el movimiento, vecinos consultaron plataformas digitales para conocer magnitud y ubicación exacta. La información preliminar señala un evento en la zona de los Valles, aunque resta la validación técnica del organismo nacional.

El INPRES es el ente encargado de monitorear la actividad sísmica en el país y de publicar reportes con datos precisos sobre hora, magnitud y profundidad.

Sismo en Jujuy Sismo en Jujuy.

Jujuy, una provincia ubicada en zona sísmica

La provincia de Jujuy forma parte de una región con actividad sísmica frecuente debido a la interacción de placas tectónicas en el noroeste argentino. Estos movimientos, en su mayoría, resultan de baja o moderada intensidad.

En distintos puntos del territorio provincial se perciben temblores a lo largo del año, muchos de ellos sin consecuencias estructurales.

Especialistas señalan que este tipo de fenómenos responde a la dinámica geológica propia de la región andina, donde la actividad sísmica integra la realidad natural del área.

Sin daños y con repercusión en redes sociales

En esta ocasión, no se reportan daños en viviendas, edificios públicos ni rutas. Tampoco se registran evacuaciones ni intervenciones de emergencia.

La repercusión se concentró principalmente en redes sociales, donde vecinos de Palpalá y otras localidades de los Valles compartieron su experiencia.