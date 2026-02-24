Quiso robar un oso de peluche gigante y terminó detenido en Jujuy

Un intento de robo poco habitual terminó con un hombre detenido en la noche del lunes en San Salvador de Jujuy y un oso de peluche recuperado . El objeto sustraído no fue dinero ni tecnología, sino un oso de peluche gigante , de aproximadamente un metro de altura y color rosado.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 en un comercio ubicado sobre calle Dorrego, en la zona de la vieja terminal. Según informó la Policía, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo Cross ingresaron al local y sustrajeron el voluminoso peluche para luego emprender la fuga.

Si bien el escape parecía rápido, el tamaño del oso jugó en contra de los sospechosos. El llamativo peluche rosado no pasó desapercibido para los transeúntes, que alertaron a la red policial.

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 activaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de 24 de Septiembre y Ecuador, en el barrio Mariano Moreno.

Al advertir la presencia policial, ambos descendieron de la motocicleta y abandonaron el peluche en la vía pública, intentando escapar a pie.

Robo de un oso de peluche (1)

Persecución y detención

Tras una breve persecución y un forcejeo, los uniformados lograron reducir a uno de los involucrados, un joven de 27 años que opuso resistencia y mostró una actitud agresiva hacia el personal interviniente.

El detenido fue trasladado a la Seccional 4ª, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el oso de peluche fue recuperado en buen estado y restituido a sus propietarios.

El insólito episodio dejó una escena poco frecuente: un operativo policial en plena noche y un enorme oso rosado como protagonista inesperado.