martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 12:51
Calle Dorrego.

Quiso robar un oso de peluche gigante y terminó detenido en Jujuy

Un joven de 27 años fue detenido tras intentar robar un oso de peluche gigante. El tamaño del peluche complicó la fuga

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Robo de un oso de peluche (1)
Robo de un oso de peluche (1)
Robo de un oso de peluche (2)
El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 en un comercio ubicado sobre calle Dorrego, en la zona de la vieja terminal. Según informó la Policía, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo Cross ingresaron al local y sustrajeron el voluminoso peluche para luego emprender la fuga.

Un botín difícil de ocultar: un oso de peluche gigante

Si bien el escape parecía rápido, el tamaño del oso jugó en contra de los sospechosos. El llamativo peluche rosado no pasó desapercibido para los transeúntes, que alertaron a la red policial.

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 activaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de 24 de Septiembre y Ecuador, en el barrio Mariano Moreno.

Al advertir la presencia policial, ambos descendieron de la motocicleta y abandonaron el peluche en la vía pública, intentando escapar a pie.

Persecución y detención

Tras una breve persecución y un forcejeo, los uniformados lograron reducir a uno de los involucrados, un joven de 27 años que opuso resistencia y mostró una actitud agresiva hacia el personal interviniente.

El detenido fue trasladado a la Seccional 4ª, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el oso de peluche fue recuperado en buen estado y restituido a sus propietarios.

El insólito episodio dejó una escena poco frecuente: un operativo policial en plena noche y un enorme oso rosado como protagonista inesperado.

