martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 13:21
Intervención.

Se incendió una casa en Monterrico y dejó a una familia sin nada

El incendio se registró el lunes 23 de febrero en la zona de Río Las Pavas y fue controlado por los Bomberos Voluntarios.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Incendio en una vivienda de Monterrico activó un operativo de emergencia

Incendio en una vivienda de Monterrico activó un operativo de emergencia

Un incendio en una vivienda ubicada sobre la Ruta 122, en la zona de Río Las Pavas de Monterrico, movilizó a los Bomberos Voluntarios este lunes 23 de febrero alrededor de las 18.20. El alerta ingresó mediante un llamado telefónico y activó el despliegue inmediato del móvil autobomba.

Según informaron desde los Bomberos Voluntarios de Monterrico, el siniestro se registró en un inmueble situado al costado de la ruta provincial. El personal acudió con el Móvil N° 04, bajo la conducción del oficial ayudante Mamani A., con intervención del oficial ayudante Basualdo R.

Importantes daños materiales en la vivienda

El incendio provocó importantes daños materiales en la vivienda. El fuego afectó gran parte de la estructura y consumió elementos de madera como camas, muebles y parte de las paredes internas. También se registraron pérdidas de colchones, ropa y otros objetos de uso cotidiano, lo que generó un fuerte impacto para los moradores del inmueble.

monterrico

Acceso complicado y trabajo a pie

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron dificultades para el ingreso del camión autobomba debido a las condiciones del terreno. Por ese motivo, el personal avanzó a pie hasta la vivienda afectada.

En el lugar se observaron focos activos en la parte superior del techo. Un vecino ya intentaba controlar el fuego mediante el uso de agua en recipientes improvisados.

Los bomberos trabajaron en conjunto con los residentes, utilizando tachos con agua para contener las llamas hasta lograr la sofocación total.

incendio en monterrico

Incendio controlado y regreso a base

Las tareas se extendieron hasta las 19.44. Luego de asegurar la zona y verificar la extinción completa de los focos ígneos, el personal regresó a la base sin registrar novedades ni personas lesionadas.

Desde la institución destacaron la colaboración de dos vecinos que guiaron al equipo hasta la vivienda y participaron activamente en el combate inicial del fuego.

El hecho no dejó heridos y las actuaciones quedaron registradas en el parte diario correspondiente a la fecha 23/02/26.

