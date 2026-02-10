Brigadistas jujeños viajaron para combatir los incendios forestales en Chubut

Un total de diecisiete brigadistas jujeños partieron hacia la provincia de Chubut para sumarse al operativo de combate de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Alerces , uno de los principales pulmones verdes del país. El fuego ya consumió más de 60 mil hectáreas de bosque nativo , generando una emergencia ambiental de gran magnitud.

La despedida oficial se realizó en el aeropuerto internacional “Horacio Guzmán” , y fue encabezada por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , quien destacó el compromiso solidario de la provincia y el trabajo articulado entre jurisdicciones para hacer frente a este tipo de catástrofes.

Durante el acto, el mandatario provincial remarcó la importancia de la cooperación federal y del trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego , en el marco de un operativo que involucra a varias provincias del país.

“Estamos muy orgullosos de nuestros brigadistas. Van a colaborar en una zona muy afectada por los incendios, aportando su experiencia y profesionalismo. Jujuy responde cuando otras provincias necesitan ayuda, así como también hemos recibido acompañamiento en situaciones similares”, expresó Sadir.

Un sistema de recambio para garantizar la continuidad del operativo

El gobernador explicó que el despliegue se realiza bajo un sistema de recambio de personal, mediante el cual regresan a la provincia diecisiete efectivos que ya cumplieron funciones en la región, mientras que nuevos equipos parten para asegurar la continuidad de las tareas.

“Todavía queda mucho trabajo por realizar. La decisión de nuestro Gobierno es seguir colaborando con la zona sur del país y con el Parque Nacional, que hoy atraviesa una situación muy delicada”, afirmó.

En este marco, también viajaron brigadistas provenientes de Salta, Catamarca y Tucumán, fortaleciendo el despliegue regional coordinado para el control y la mitigación de los focos ígneos.

El compromiso de Jujuy con el ambiente

Por su parte, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, valoró la vocación de servicio del personal que integra el contingente jujeño y destacó el rol fundamental que cumplen los brigadistas en la protección del patrimonio natural.

“Es una tarea enorme la que realizan, cuidando a las personas, la flora y la fauna. Les deseamos un buen trabajo y que regresen sanos y salvos junto a sus familias”, sostuvo el funcionario.

Quiénes integran el contingente jujeño

El segundo grupo de brigadistas está conformado por:

Mónica Batallanos, César Bejarano, Erik Correa, Claudia Flores, Daniela Gerez, Ricardo Lacci, Carlos Ledesma, Dana López, Mauricio Molina, Josias Miranda, Facundo Porcel, Dalma Reinaldes, Mario Santos, Hugo Núñez, Kevin Tejerina, Emilce Vega y Susana Rivero.

El equipo se trasladará a la localidad de Puerto Café, en Chubut, donde reforzará las tareas de control, contención y mitigación del fuego en áreas de alto valor ambiental.