martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 13:31
Terrible.

Los incendios forestales en Chubut ya arrasaron más de 40 mil hectáreas

El fuego avanza en la zona de Cholila, Chubut, por el viento y la sequía, mientras brigadistas y autoridades refuerzan los operativos para evitar su expansión.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Incendios forestales en Chubut.

Incendios forestales en Chubut.

Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut continúan activos y generan una fuerte preocupación en la región cordillerana. La situación resulta especialmente crítica en la zona de Cholila, donde los cambios en la intensidad y dirección del viento durante las últimas horas dificultaron el trabajo de los brigadistas y provocaron la reactivación de focos que estaban cerca de quedar controlados.

Según datos oficiales, el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades provinciales y nacionales, ante el riesgo de que las llamas avancen sobre áreas pobladas y sectores de alto valor ambiental.

Especialistas advierten que la combinación de altas temperaturas, bajos niveles de humedad y falta de precipitaciones genera un escenario propicio para incendios de gran magnitud, una tendencia que podría repetirse en los próximos veranos.

Incendios forestales en Chubut.
Incendios forestales en Chubut.

Incendios forestales en Chubut.

Un operativo con más de 500 personas desplegadas

En el combate del fuego participan alrededor de 500 personas, entre ellas más de 270 brigadistas provenientes de distintos puntos del país. También intervienen bomberos voluntarios, personal de apoyo logístico y equipos técnicos que trabajan de manera coordinada para contener el avance de las llamas.

El operativo se despliega en zonas de difícil acceso, lo que complejiza las tareas y exige un esfuerzo constante de los equipos que permanecen en el terreno durante extensas jornadas.

Vecinos en alerta y dificultades por la falta de agua

La emergencia impacta de lleno en las comunidades cercanas. Ante la escasez de recursos hídricos, muchos vecinos de la zona debieron aprender a manejar bombas de agua para garantizar el abastecimiento básico, mientras el fuego continúa activo en sectores cercanos.

La amenaza de que las llamas se extiendan hacia la ciudad de Esquel mantiene en vilo a la población y refuerza el monitoreo permanente de las áreas más comprometidas.

Incendios forestales en Chubut.
Incendios forestales en Chubut.

Incendios forestales en Chubut.

El impacto humano detrás del incendio

El desgaste físico y emocional de quienes combaten el fuego resulta evidente. “Todo esto se vive con mucha angustia. Hay viviendas en todos lados, incluso en las zonas más altas y más cercanas al fuego”, relató José, bombero y vecino de Cholila, quien destacó la colaboración de voluntarios llegados desde distintas provincias, incluso desde Salta.

El testimonio refleja la intensidad del trabajo diario, con jornadas que se extienden hasta la madrugada y pocas horas de descanso antes de retomar las tareas en el frente del incendio.

Intervención en el Parque Nacional Los Alerces

En el marco de la emergencia, la Administración de Parques Nacionales dispuso la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces, una medida inédita en la historia del organismo. La decisión responde a la gravedad de los incendios forestales y a una denuncia penal por presunta negligencia en el manejo inicial de la situación.

De esta manera, el Comité de Intervención asumió de forma transitoria la totalidad de las funciones dentro del parque, con el objetivo de reforzar las acciones de control y protección del área afectada.

