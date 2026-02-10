martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 13:08
Educación.

Tesis universitaria: cómo empezar, cuánto tiempo lleva y qué errores evitar

La etapa en la universidad y la tesis universitaria expone tensiones, demoras y nuevos desafíos en la escritura académica.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Tesis universitaria

Tesis universitaria

En diálogo con Canal 4, Fernanda Herrera, especialista en procesos educativos y acompañamiento académico, analizó los principales desafíos que enfrentan estudiantes universitarios al momento de encarar la tesis universitaria, una etapa marcada por la presión, la extensión de los plazos y el impacto de nuevas herramientas digitales en la escritura y la investigación.

Pensar la tesis desde la Universidad

Iniciar una carrera universitaria no implica comenzar a escribir la tesis de inmediato. Sin embargo, especialistas recomiendan registrar intereses desde los primeros años.

Tomar nota de temas que despiertan curiosidad, contenidos poco profundizados en clase o preguntas sin respuesta ayuda a construir, con el tiempo, una posible línea de investigación. La elección del tema resulta personal y sostiene todo el proceso posterior.

Elegir tema: una decisión personal

El tema de tesis no responde a modas ni a presiones externas. Docentes, compañeros y familiares pueden opinar, pero la decisión final pertenece al estudiante.

Sostener una investigación durante meses requiere interés genuino. Un tema elegido solo para agradar o acelerar tiempos suele generar abandono o bloqueos.

¿Conviene hacer una tesis en grupo?

Algunas carreras permiten tesis grupales. Aunque la opción parece facilitar el trabajo, también presenta dificultades.

Coordinar tiempos, intereses y objetivos resulta complejo incluso entre dos personas. Diferencias en prioridades o ritmos de trabajo suelen generar conflictos. Por ese motivo, muchos estudiantes optan por desarrollar la tesis de manera individual.

Cuánto tiempo lleva hacer una tesis

No existe un plazo único para completar una tesis. El tiempo depende del estudiante, del director asignado y de los procesos administrativos de cada facultad.

Aunque existen casos excepcionales de trabajos terminados en pocas semanas, un plazo estimado de nueve meses resulta habitual. El proceso incluye proyecto, correcciones, devoluciones y aprobaciones formales.

El rol del director de tesis

El director cumple una función de acompañamiento y aval académico. Sin embargo, no dirige el trabajo en su totalidad.

El estudiante asume la responsabilidad principal. Investigar, leer autores y avanzar en la escritura forman parte de su rol. La firma del director certifica el proceso, pero no reemplaza el trabajo propio.

La frustración como parte del proceso

La frustración aparece con frecuencia durante la tesis. Correcciones, demoras y reescrituras generan cansancio y enojo.

Aceptar la frustración como parte del camino permite avanzar. Postergar indefinidamente o abandonar ante la primera dificultad suele extender el proceso y aumentar la ansiedad.

Inteligencia artificial y tesis

El uso de inteligencia artificial genera debates en el ámbito académico. Puede servir como herramienta de apoyo, pero no reemplaza la lectura ni el análisis.

El criterio del estudiante resulta central. La inteligencia artificial puede inventar datos o autores. Revisar fuentes y comprender los textos evita errores que luego retrasan la carrera.

La presión del entorno familiar

Familiares y personas cercanas suelen presionar por los tiempos de la tesis. Las preguntas constantes aumentan la ansiedad del estudiante.

Explicar que la tesis sigue plazos reglamentados y procesos administrativos ayuda a reducir esa presión. La comprensión del entorno facilita el avance.

Embed - Cómo superar el obstáculo de aprobar la tesis

