martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 15:46
Salud.

Eyacular 21 veces o más al mes podría prevenir el cáncer de próstata

Especialistas destacan que la vida sexual activa forma parte de las conductas que pueden reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Prevención del cáncer de próstata.

Prevención del cáncer de próstata.

Lee además
Llega el Día Mundial de Cáncer de Próstata
Salud.

Llega el Día Mundial de Cáncer de Próstata: la tercera enfermedad más frecuente en hombres
Día Mundial del Cáncer de Próstata: ¿Cómo detectarlo?  
Salud.

11 de junio, Día del Cáncer de Próstata: síntomas y cómo detectarlo

A pesar de su alta incidencia, el tema continúa siendo un tabú para muchos varones, que postergan controles médicos o minimizan los síntomas iniciales. Los especialistas advierten que este retraso en la consulta reduce las posibilidades de un tratamiento eficaz y oportuno.

La publicación médica Harvard Health Publishing analiza la relación entre la frecuencia de la eyaculación y la incidencia de cáncer de próstata en estadios iniciales.

Según sus datos, los hombres que eyaculan aproximadamente 21 veces al mes podrían experimentar un efecto protector.

Hábitos que pueden reducir el riesgo

Si bien hay factores que no se pueden modificar —como la edad, la genética o los antecedentes familiares—, distintos estudios científicos señalan que el estilo de vida influye en la aparición del cáncer de próstata.

Llega el Día Mundial de Cáncer de Próstata
Prevenci&oacute;n del c&aacute;ncer de pr&oacute;stata.

Prevención del cáncer de próstata.

Entre las conductas asociadas a una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad se encuentran:

  • Mantener una alimentación saludable, rica en frutas, verduras y grasas saludables.

  • Realizar actividad física de manera regular y controlar el peso corporal.

  • Evitar el consumo de tabaco.

  • Sostener una vida sexual activa y saludable.

  • Conocer los antecedentes familiares y consultar al médico en caso de riesgo elevado.

  • Realizar controles médicos periódicos.

Eyaculación frecuente: qué dice la ciencia

Investigaciones citadas por Harvard Health Publishing analizaron durante casi dos décadas a miles de hombres y observaron que quienes reportaban una mayor frecuencia de eyaculación presentaban un riesgo menor de desarrollar cáncer de próstata en estadios iniciales.

Los especialistas explican que este hábito podría ayudar a eliminar sustancias potencialmente nocivas acumuladas en la próstata. Sin embargo, aclaran que el efecto protector se observa principalmente en tumores de bajo riesgo y no reemplaza los controles médicos ni otras medidas de prevención.

La importancia del control médico

Los profesionales de la salud remarcan que ningún hábito por sí solo garantiza la prevención total de la enfermedad. Los chequeos periódicos, como el control del antígeno prostático específico (PSA) y los exámenes clínicos, siguen siendo claves para detectar alteraciones a tiempo.

La combinación de hábitos saludables, información confiable y consultas médicas regulares es la estrategia más efectiva para cuidar la salud prostática y mejorar el pronóstico ante un eventual diagnóstico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Llega el Día Mundial de Cáncer de Próstata: la tercera enfermedad más frecuente en hombres

11 de junio, Día del Cáncer de Próstata: síntomas y cómo detectarlo

En Argentina fallecen más de 3500 pacientes por año de cáncer de próstata

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

Lo que se lee ahora
ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel