Violento choque en avenida Almirante Brown: uno de los conductores estaría alcoholizado

Un violento choque registrado este lunes sobre avenida avenida Almirante Brown,, en San Salvador de Jujuy, dejó importantes daños materiales y dos personas con lesiones leves.
Un fuerte choque se registró este lunes entre un camión y una camioneta sobre avenida Almirante Brown. Aparentemente, el conductor de la camioneta estaría alcoholizado.
Según confirmó el conductor del camión, proveniente de la provincia de Salta, quien conducía la camioneta habría dado positivo en el test de alcoholemia.
El accidente se produjo en horas de la mañana del lunes 9 de febrero, cuando una camioneta y un camión colisionaron por motivos que aún se investigan. El impacto —ocurrido en plena arteria— obligó a la intervención inmediata de personal policial y servicios de emergencia.
De acuerdo con las primeras versiones, la camioneta habría intentado cambiar de carril en dirección a la zona sur, momento en el que impactó de frente contra el camión que circulaba desde la provincia de Salta.
Ambos conductores resultaron con lesiones leves. En tanto, el chofer del camión aseguró que el hombre que guiaba la camioneta habría dado positivo en el test de alcoholemia, situación que será confirmada por las pericias correspondientes.
Tras el hecho, el conductor del camión dialogó con TodoJujuy.com y aseguró que el otro conductor se cruzó de carril, mientras "circulaba en estado de ebriedad".
“Vengo de Salta para descargar aquí -San Salvador de Jujuy- la camioneta salió a la avenida y me chocó de frente en contramano. Iba solo, él también venía solo pero estaba ebrio”, manifestó el hombre sobre el violento choque ocurrido en avenida Almirante Brown.
