Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

Choque fatal en Palpalá entre una moto y un colectivofe policial.

Un grave siniestro vial con víctima fatal se registró el viernes 30 de enero, alrededor de las 15:05, sobre la Ruta Provincial Nº 1, a la altura de la calle 17 de Agosto, en el barrio San Martín de Palpalá.

El hecho involucró a un colectivo de la empresa Savio y a una motocicleta Motomel de 150 cc, que circulaban en sentido Noroeste–Sudeste, con dirección hacia la ciudad de Palpalá.

Por causas que aún se investigan, el colectivo colisionó por alcance a la motocicleta que transitaba por el carril derecho de la calzada. El rodado de menor porte era conducido por un hombre de 30 años, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad. Ambos llevaban casco al momento del impacto.

Tras la colisión, la motocicleta y sus ocupantes fueron arrastrados por el colectivo, resultando la acompañante con lesiones de extrema gravedad.

La víctima fatal

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Público, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde a causa de las heridas sufridas en el siniestro. En tanto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de menor consideración.

Según se informó oficialmente, las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores arrojaron resultado negativo (0,00 g/l).

Investigación en curso

Personal policial de la UR-8, Destacamento Barrio Norte, trabajó en el lugar del hecho realizando las pericias correspondientes. La Justicia intenta establecer con precisión la mecánica del choque y las responsabilidades del caso.

El siniestro vuelve a poner el foco en la seguridad vial en rutas provinciales, especialmente en zonas urbanas de alto tránsito.

Infracciones viales durante el fin de semana en Jujuy

Este accidente fatal se produjo en un contexto preocupante en materia vial.