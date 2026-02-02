lunes 02 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de febrero de 2026 - 11:59
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

Una mujer de 30 años falleció tras un choque entre un colectivo y una motocicleta ocurrido el viernes por la tarde en Palpalá.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy

Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy

Choque fatal en Palpalá entre una moto y un colectivofe policial.

Choque fatal en Palpalá entre una moto y un colectivofe policial.

Lee además
otro choque en avenida forestal, a pocos dias de un siniestro fatal
Tránsito.

Otro choque en avenida Forestal, a pocos días de un siniestro fatal
triple choque en la ruta 9 a altura del acceso sur a san salvador de jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

El hecho involucró a un colectivo de la empresa Savio y a una motocicleta Motomel de 150 cc, que circulaban en sentido Noroeste–Sudeste, con dirección hacia la ciudad de Palpalá.

Cómo ocurrió el choque sobre RP 1

Por causas que aún se investigan, el colectivo colisionó por alcance a la motocicleta que transitaba por el carril derecho de la calzada. El rodado de menor porte era conducido por un hombre de 30 años, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad. Ambos llevaban casco al momento del impacto.

Tras la colisión, la motocicleta y sus ocupantes fueron arrastrados por el colectivo, resultando la acompañante con lesiones de extrema gravedad.

Palpalá
Choque fatal en Palpalá entre una moto y un colectivofe policial.

Choque fatal en Palpalá entre una moto y un colectivofe policial.

La víctima fatal

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Público, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde a causa de las heridas sufridas en el siniestro. En tanto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de menor consideración.

Según se informó oficialmente, las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores arrojaron resultado negativo (0,00 g/l).

Investigación en curso

Personal policial de la UR-8, Destacamento Barrio Norte, trabajó en el lugar del hecho realizando las pericias correspondientes. La Justicia intenta establecer con precisión la mecánica del choque y las responsabilidades del caso.

El siniestro vuelve a poner el foco en la seguridad vial en rutas provinciales, especialmente en zonas urbanas de alto tránsito.

Infracciones viales durante el fin de semana en Jujuy

Este accidente fatal se produjo en un contexto preocupante en materia vial. Durante el último fin de semana de enero de 2026, los controles realizados en rutas de la provincia dejaron como saldo:

  • 86 actas por alcoholemia positiva
  • 6 actas por exceso de velocidad

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Otro choque en avenida Forestal, a pocos días de un siniestro fatal

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Falleció uno de los heridos por el choque entre una moto y un camión en Alto Comedero

Fuerte choque en Alto Comedero: dos heridos graves tras un impacto entre un camión y una moto

Triple choque en Lisandro de la Torre: dos colectivos y una camioneta fueron los protagonistas

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Casa Matías Jurado. video
Justicia.

El estremecedor relato de la amiga de una de las víctimas de Matías Jurado

Triatlón en Jujuy. video
Triatlón.

"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

Con el ChatGPT en inglés, podrás aprender o practicar el idioma siempre que utilices prompt para aprender inglés ChatGPT.
Educación.

Estudiar en vacaciones: preparar materias en Jujuy cuesta hasta $150 mil

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel