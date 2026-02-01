domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 21:14
Torneo Apertura.

Boca Juniors derrotó a Newell's por 2 a 0 en la Bombonera

Los goles para el conjunto de Claudio Úbeda los convirtieron Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Festejo de Paredes.

Festejo de Paredes.

El Xeneize dominó ampliamente la primera mitad y encontró la apertura del marcador a los 39 minutos, tras una gran jugada individual de Exequiel “Changuito” Zeballos, que asistió a Lautaro Blanco, quien definió con calidad por encima del arquero Gabriel Arias.

Embed - GOL DE PAREDES Y TRIUNFAZO XENEIZE ANTE LA LEPRA EN LA BOMBONERA | Boca 2-0 Newell's | RESUMEN

En el complemento, Boca mantuvo el control del juego y a los 54 minutos amplió la diferencia tras un penal sancionado por Darío Herrera, a instancias del VAR, luego de un agarrón de Saúl Salcedo sobre Ángel Romero dentro del área. Con el 2-0, el conjunto azul y oro manejó los tiempos y cerró una actuación sólida ante su gente.

