Boca Juniors derrotó a Newell's por 2 a 0 en la Bombonera

Boca Juniors venció 2 a 0 a Newell’s en la Bombonera por la tercera fecha del Torneo Apertura y consiguió su segundo triunfo en el certamen, luego de la derrota sufrida ante Estudiantes en La Plata. El equipo de Claudio Úbeda fue superior desde el inicio y supo sostener la ventaja durante todo el partido.

El Xeneize dominó ampliamente la primera mitad y encontró la apertura del marcador a los 39 minutos, tras una gran jugada individual de Exequiel “Changuito” Zeballos, que asistió a Lautaro Blanco, quien definió con calidad por encima del arquero Gabriel Arias.

En el complemento, Boca mantuvo el control del juego y a los 54 minutos amplió la diferencia tras un penal sancionado por Darío Herrera, a instancias del VAR, luego de un agarrón de Saúl Salcedo sobre Ángel Romero dentro del área. Con el 2-0, el conjunto azul y oro manejó los tiempos y cerró una actuación sólida ante su gente.

