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18 de marzo de 2026 - 09:12
Deportes.

Boca Juniors implementó un cambio que causó repercusión en redes sociales

El club sorprendió con una determinación llamativa en sus cuentas que no pasó desapercibida entre sus hinchas y generó diversos comentarios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Boca hizo un fuerte cambio en las redes sociales.&nbsp;

Boca hizo un fuerte cambio en las redes sociales. 

De manera sorpresiva y sin explicaciones públicas, Boca Juniors introdujo un cambio significativo en sus perfiles oficiales en redes sociales. La decisión despertó interrogantes entre los simpatizantes, que rápidamente empezaron a especular sobre las razones en distintos espacios digitales.

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El club optó por reemplazar el escudo en las imágenes de perfil de todas sus cuentas: dejó de usar la versión tradicional con estrellas en su interior y adoptó el diseño lanzado por los 120 años en 2025, el mismo que hoy aparece en la indumentaria y que incluso podría consolidarse como emblema definitivo en el futuro.

El cambio de escudo fue comentado en las redes sociales.

La actualización del escudo abrió la polémica: hubo quienes celebraron la nueva estética y la destacaron con elogios, mientras que otros se inclinaron por la versión histórica y rechazaron la modificación. De todos modos, la institución todavía no explicó oficialmente las razones detrás del cambio.

La novedad tomó por sorpresa a los hinchas y se suma a la reciente difusión de un plan para ampliar la Bombonera, con el objetivo de alcanzar una capacidad cercana a los 80 mil espectadores.

Los cambios más notorios pasan por la eliminación de las clásicas estrellas dentro del escudo y su reemplazo por una banda amarilla horizontal en el centro, que remite a la camiseta, a diferencia del diseño anterior donde las siglas CABJ cumplían ese rol. Además, el azul dominante adopta un tono algo más profundo y se suma un doble borde amarillo —antes era único—: uno más ancho en el exterior y otro más fino en la parte interna.

Boca cambió su escudo en todas sus redes sociales.

Así sería la nueva Bombonera: más capacidad, y 80 mil hinchas de Boca Juniors

El plan que analiza Boca apunta a incrementar el aforo sin abandonar su cancha actual. Entre los cambios más relevantes, se contempla transformar la tercera bandeja en sector popular para añadir cerca de 12 mil lugares, además de rehacer la zona de palcos ubicada sobre la calle Del Valle Iberlucea.

Boca impulsa un proyecto para ampliar la Bombonera.

Asimismo, se prevé incorporar una platea preferencial a ras del campo y levantar 216 nuevos palcos. Este espacio pasaría de recibir a unos 3000 asistentes a albergar alrededor de 9500, lo que implicaría un salto considerable en la capacidad.

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