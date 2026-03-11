Boca Juniors igualó ante San Lorenzo por 1 a 1

Por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Apertura, este miércoles por la noche, Boca Juniors y San Lorenzo empataron 1 a 1 en el estadio La Bombonera.

La primera llegada clara fue para Boca, cuando Miguel Merentiel asistió a Adam Bareiro, que controló dentro del área y remató débil a las manos del arquero. Con el correr de los minutos el Xeneize volvió a avisar con Merentiel por la izquierda, mientras que el juvenil Tomás Aranda tuvo una de las más claras con un cabezazo que pasó muy cerca del arco del Ciclón.

El tramo final del primer tiempo fue el más movido. Boca estuvo cerca del gol cuando Bareiro desvió una pelota que pegó en el travesaño, mientras que San Lorenzo respondió con un cabezazo de Gastón Hernández que también dio en el travesaño del arco Xeneize.

Además, el partido se calentó tras un empujón de Leandro Paredes a Alexis Cuello, que generó un tumulto entre los jugadores, y el Ciclón sufrió la lesión de Ezequiel Cerutti, que tuvo que salir del campo con dolor en la rodilla.

image El segundo tiempo comenzó con un partido abierto y con situaciones para ambos equipos. San Lorenzo avisó primero tras un error defensivo de Boca, cuando Facundo Gulli quedó mano a mano pero demoró el remate ante el achique de Marchesín, y en el rebote Weigandt salvó sobre la línea el intento de Cuello. Sin embargo, el Xeneize golpeó a los 10 minutos: tras una buena jugada colectiva iniciada por Miguel Merentiel, Delgado asistió a Santiago Ascacíbar, que desde el punto penal definió de zurda y puso el 1-0 para Boca. El Ciclón reaccionó y llegó al empate a los 20 minutos. Mathias De Ritis desbordó por la izquierda y lanzó un centro pasado que aprovechó Gregorio Rodríguez, quien recién ingresado definió para el 1-1. Después del empate, Boca volvió a generar peligro y estuvo cerca del segundo gol con varias chances: Merentiel intentó de cabeza tras un centro de Ascacíbar, Weigandt definió por encima del travesaño luego de una gran jugada de Paredes, y finalmente Tomás Aranda entró al área en velocidad pero falló el pase para Bareiro, que llegaba solo para definir. Embed

