Confirmaron el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo será

Se excusó uno de los jueces del nuevo tribunal por la muerte de Diego Maradona.

Se confirmó la fecha de inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona. Si bien en un principio estaba estipulado para el 17 de marzo, finalmente los jueces fijaron que el juicio comience el próximo 14 de abril.

La decisión fue determinada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro después de haber recibido varios pedidos de las querellas, los fiscales y las defensas.

Se estima que el debate comience a mediados de abril y se desarrollen dos audiencias por semana, aunque el Tribunal podría sumar otro día si así lo considerara necesario.

El cambio de fecha tiene que ver con que, de común acuerdo, se redujo la cantidad de testigos citados a declarar.

Este martes continuará el debate oral por la muerte del Diez.

Muerte de Diego Maradona: por qué se anuló el primer juicio

El primer juicio fue declarado nulo en mayo del año pasado. Posteriormente, se produjo la destitución de la jueza Julieta Makintach, quien fue removida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento al haber grabado un documental secreto sobre el caso.

Durante el debate, ya habían declarado 44 testigos, incluyendo a Verónica Ojeda, y Dalma, Gianinna y Jana Maradona. También lo hicieron la psiquiatra Agustina Cosachov, el dueño de la casa donde murió Maradona, las hermanas del “Diez” y los médicos que intentaron reanimarlo.

Los ocho imputados que enfrentan a la Justicia

El nuevo debate buscará determinar si la internación domiciliaria en la que se encontraba Diego Maradona tras una operación por un hetoma subdural fue llevada a cabo con negligencia, resultando en su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Además de Luque y Cosachov, volverán a ser juzgados:

Carlos Díaz (psicólogo). Ricardo Almirón (enfermero). Mariano Perroni (coordinador de la empresa Medidom). Nancy Forlini (médica de Swiss Medical). Pedro Di Spagna (médico clínico).

Además de ellos, en otro debate por jurados, será juzgada la enfermera Dahiana Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué.