Eduardo Coudet inicia su ciclo en River Plate: el historial agridulce de sus debuts como DT

Este jueves, a partir de las 21.30 y con capacidad limitada en el estadio Tomás Adolfo Ducó , Eduardo Coudet hará su debut como director técnico de River ante Huracán , en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura . La presentación marcará el octavo partido oficial del Chacho como entrenador, con un historial mixto en este tipo de encuentros.

El 14 de febrero de 2015 , Coudet debutó oficialmente como entrenador al frente de Rosario Central , en un encuentro de visitante ante un Racing que había salido campeón a finales del año anterior.

Aquella primera fecha del Campeonato de Primera División tuvo un hecho destacado: Sebastián Saja estableció un nuevo récord histórico de imbatibilidad en la Academia con 587 minutos , y apenas 38 segundos después de alcanzar la marca, Franco Cervi anotó el único gol del partido, sellando el 1-0 definitivo .

Coudet cerró su etapa en Rosario Central tras la caída por 4-3 frente a River en la final de la Copa Argentina 2016 . Siete meses después, emprendió su primera experiencia internacional al asumir en Xolos de Tijuana . Su debut fue con derrota en casa por 2-0 ante Cruz Azul , el 22 de julio de 2017 , por la primera fecha del Torneo Clausura .

Cuándo sería el debut del Chacho Coudet como director técnico de River.

Luego de un paso discreto por México que duró apenas 23 encuentros, en enero de 2018 regresó a la Argentina para convertirse en el director técnico de Racing.

Regreso al país y otro estreno con sabor amargo

El 29 de ese mes, en el marco de la jornada 13 de la Superliga 2017/18, Coudet sufrió otra derrota en su debut: Racing perdió 2-1 en Santa Fe frente a Unión, que atravesaba un excelente torneo bajo la dirección de Leonardo Carol Madelón. La Academia se había adelantado con un gol de Diego González, pero Franco Soldano y Diego Zabala le dieron la vuelta al resultado a favor del Tatengue.

Se acerca el debut de Coudet en River.

Tras conquistar el Trofeo de Campeones 2019 con Racing, Coudet decidió dar un nuevo rumbo a su carrera y se trasladó a Brasil para asumir la dirección de Internacional de Porto Alegre. Su debut ocurrió el 23 de enero de 2020, poco antes del estallido de la pandemia de Covid-19, y comenzó con un triunfo 1-0 como visitante frente a Juventude, en la apertura del Campeonato Gaúcho.

Salto internacional y desembarco en Europa

Aunque su etapa en el Inter se convirtió en una de las más exitosas en términos de estadísticas, un ofrecimiento del Celta de Vigo lo impulsó a dar el salto al fútbol europeo. Su estreno en La Liga, el 21 de noviembre por la décima jornada, no fue el esperado: el equipo cayó 4-2 ante el Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán.

Tras dos años dirigiendo al Celta de Vigo y acumulando más de 80 encuentros al mando, Coudet regresó a Brasil para asumir la conducción del Atlético Mineiro.

El Chacho dirigirá su primer partido en el Millonario este jueves ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.

Su inicio fue similar al del Inter: debutó con triunfo en el torneo estadual el 21 de enero de 2023, venciendo 2-1 a Caldense gracias a un doblete de Hulk. A pesar de conquistar el Campeonato Mineiro y vencer a Cruzeiro en el clásico, un arranque irregular en el Brasileirao, sumado a una dolorosa eliminación en la Copa de Brasil frente a Corinthians, marcaron el cierre de su etapa en el club en junio de ese año.

Un mes después, Coudet regresó a Internacional, el club donde había dejado una buena impresión en su primera etapa. Su reestreno se produjo el 23 de julio con un empate 1-1 frente a Red Bull Bragantino, por la 16° fecha del Brasileirao. Pocos días más tarde, el equipo avanzó en la Copa Libertadores tras eliminar a River en una definición por penales en octavos de final.

El estreno de mañana será el octavo de la carrera del Chacho como entrenador.

Segunda aventura europea y un estreno para el olvido

Su debut más reciente fue en Europa, dirigiendo por segunda vez al Alavés. Sin dudas, se trató de su estreno más complicado: el equipo quedó eliminado de la Copa del Rey ante Deportiva Minera, de la cuarta división española (2° RFEF). Tras igualar 2-2 al término del tiempo extra, los de Vitória cayeron 4-2 en la tanda de penales.

Este jueves, frente a Huracán, Coudet tendrá su octavo estreno como director técnico y el tercero en el fútbol argentino, donde hasta ahora registra un historial con un triunfo y una caída. En términos generales, su récord suma tres victorias, un empate y cuatro derrotas. ¿Logrará igualar los números al mando de River en el Ducó?