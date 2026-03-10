Huracán y River Plate se miden por la fecha 10

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Huracán y River Plate, por la fecha 10 del Apertura, se jugará el próximo jueves 12 de marzo, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en la Quema.

Así llegan Huracán y River Plate Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Huracán tiene pendiente su enfrentamiento con Racing Club que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate tiene pendiente su enfrentamiento con Atlético Tucumán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1. Nicolás Ramírez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs River Plate: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aldosivi: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Barracas Central: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Huracán: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sarmiento: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Huracán y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

