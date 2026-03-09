Banfield y Gimnasia se encuentran en la fecha 10

Banfield recibe el próximo miércoles 11 de marzo a Gimnasia por la fecha 10 del Apertura, a partir de las 17:30 (hora Argentina) en el Lencho.
Banfield tiene pendiente su enfrentamiento con Barracas Central que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Gimnasia tiene pendiente su enfrentamiento con Argentinos Juniors que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Gimnasia fue el ganador por 3 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastián Zunino.
