Por la fecha 10 se enfrentarán Tigre y Vélez

Vélez y Tigre se enfrentarán en Don José Dellagiovanna el próximo martes 10 de marzo desde las 19:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Tigre y Vélez Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre tiene pendiente su enfrentamiento con Rosario Central que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez tiene pendiente su enfrentamiento con Newell`s que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Vélez se llevó la victoria por 2 a 1. Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Tigre: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar Horario Tigre y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

