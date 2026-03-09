lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 09:02
Liga Profesional

Por la fecha 10, Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central

Toda la previa del duelo entre Argentinos Juniors y Rosario Central. El partido se jugará en el Semillero del Mundo el miércoles 11 de marzo a las 17:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Facundo Tello Figueroa.

Argentinos Juniors vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Argentinos Juniors y Rosario Central correspondiente a la fecha 10 se disputará en el Semillero del Mundo desde las 17:30 (hora Argentina), el miércoles 11 de marzo.

Así llegan Argentinos Juniors y Rosario Central
Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Gimnasia que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central tiene pendiente su enfrentamiento con Tigre que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Argentinos Juniors.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Facundo Tello Figueroa.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Aldosivi: Postergado
  • Fecha 9: vs Gimnasia: Postergado
  • Fecha 10: vs Rosario Central: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigre: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Platense: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

