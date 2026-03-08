Se enfrentan Independiente y Unión por la fecha 10

BsAs (DataFactory)

El próximo martes 10 de marzo, a partir de las 19:45 (hora Argentina), Unión visita a Independiente en la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Independiente y Unión Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura Independiente tiene pendiente su enfrentamiento con San Lorenzo que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura Unión tiene pendiente su enfrentamiento con Talleres que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Independiente se quedó con la victoria por 3 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente y Unión, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

Venezuela: 18:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

