Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

El gremio CEDEMS resolvió un paro docente provincial para el miércoles 11 de marzo. La medida surge durante una asamblea extraordinaria realizada en San Salvador de Jujuy. La protesta incluye cese de actividades, movilización y acciones en la vía pública .

Educación. Paro docente en Jujuy: CEDEMS estima un 90% de acatamiento en toda la provincia

La decisión alcanza a docentes del nivel medio y superior en toda la provincia de Jujuy. El sindicato plantea reclamos salariales y laborales, además de cuestionamientos a la falta de convocatoria a negociaciones paritarias.

El sindicato definió que el paro del 11 de marzo se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo . La jornada incluye actividades de protesta en distintos puntos de la capital jujeña.

Durante la mañana se prevé una movilización hacia Casa de Gobierno , sede central de la administración provincial. Allí el sector docente planea presentar reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales y restitución de beneficios.

Para la tarde, el gremio anunció una marcha de antorchas junto a sindicatos estatales y organizaciones sociales que acompañen la convocatoria.

Acciones en las escuelas antes del paro

El plan de protesta incluye medidas previas dentro de las instituciones educativas. El sindicato definió que el martes 10 de marzo se realice un “cartelazo y ruidazo” en las escuelas.

La iniciativa busca visibilizar los reclamos del sector docente y difundir la convocatoria al paro provincial del día siguiente. Las acciones se desarrollarán durante la jornada escolar con presencia de docentes y trabajadores de la educación.

Desde el gremio también indicaron que las medidas de fuerza podrían ampliarse si no aparecen respuestas a los reclamos planteados.

Reclamos salariales del sector docente

Entre los principales pedidos del sindicato figura una contrapropuesta de aumento salarial del 20% hasta el mes de mayo, presentada por el gremio frente a la oferta realizada por el Gobierno. El sindicato sostiene además un reclamo histórico: que el salario inicial alcance el valor de la canasta básica.

Otro punto central del reclamo apunta a la eliminación del presentismo dentro de la estructura salarial docente. El sindicato sostiene que ese concepto no forma parte del salario y afecta el ingreso real de los trabajadores.

Durante la asamblea, el sindicato resolvió mantener estado de asamblea permanente, una figura sindical que permite convocar nuevas acciones gremiales según evolucione el conflicto.