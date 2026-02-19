Reprogramaron la entrega de cargos docentes por el paro general

La Sala Inicial y Primaria de la Junta de Calificación Docente comunicó que la entrega de cargos vacantes prevista para esta semana sufrirá modificaciones en su calendario . La decisión responde al paro general anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectará el transporte público y complicará el traslado de docentes.

Según se informó oficialmente, la instancia programada para el jueves 19 de febrero pasará al viernes 20. A su vez, la convocatoria fijada para el viernes 20 se trasladará al lunes 23. El corrimiento de fechas continuará de manera sucesiva, con el mismo esquema de horarios y en los lugares ya establecidos.

La medida busca garantizar que los aspirantes puedan asistir sin inconvenientes, en un contexto donde el servicio de colectivos no funcionará con normalidad por la huelga anunciada a nivel nacional.

Entrega de cargos

Cómo queda el nuevo cronograma

Desde la Junta explicaron que el cambio solo afecta las fechas, no así los horarios ni las sedes designadas para la entrega de cargos. De esta manera, cada instancia mantiene su organización original, aunque se desplaza un día hacia adelante.

El procedimiento se aplicará de forma consecutiva. Es decir, cada jornada prevista se moverá al siguiente día hábil, respetando el orden previamente establecido en el cronograma oficial.

La comunicación se difundió con el objetivo de evitar confusiones entre los docentes que esperan la asignación de cargos en el nivel inicial y primario, en una etapa clave del calendario escolar.