jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 08:20
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

La Policía de Jujuy ofrece un certificado válido por falta de colectivos que se gestiona desde una web oficial.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
paro de transporte.jpeg
Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT
Fútbol.

Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT
LIMSA se adhiere al paro de la CGT y suspende la recolección de residuo.
Servicios.

LIMSA se adhiere al paro de la CGT y suspende la recolección de residuos en Jujuy

El objetivo de la medida es facilitar el acceso a la constancia de imposibilidad de traslado por falta de transporte público, en una jornada donde gran parte de la población depende de los colectivos para llegar a sus empleos.

Según el aviso difundido por la institución, el trámite no requiere presencia física en ninguna dependencia y el certificado resulta válido como justificativo laboral.

Una vez en el sitio, se completan los datos personales y laborales solicitados para generar el certificado. El sistema procesa la información y emite un comprobante que puede usarse ante empleadores o instituciones.

Tras completar el formulario, el documento se envía al solicitante por correo electrónico o por WhatsApp, según la opción elegida al momento de tramitar.

Policía de la Provincia
Policía de la Provincia.

Policía de la Provincia.

Certificado con verificación y firma digital

El justificativo generado cuenta con un código de verificación único y firma digital extendida por la Dirección Administrativa Digital. Esto permite validar la autenticidad del documento ante cualquier organismo que lo solicite.

La Policía de Jujuy subrayó que este formato digital tiene plena validez como constancia oficial de la imposibilidad de asistir al lugar de trabajo por falta de transporte público.

