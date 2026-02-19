Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

El objetivo de la medida es facilitar el acceso a la constancia de imposibilidad de traslado por falta de transporte público, en una jornada donde gran parte de la población depende de los colectivos para llegar a sus empleos.
Según el aviso difundido por la institución, el trámite no requiere presencia física en ninguna dependencia y el certificado resulta válido como justificativo laboral.
Una vez en el sitio, se completan los datos personales y laborales solicitados para generar el certificado. El sistema procesa la información y emite un comprobante que puede usarse ante empleadores o instituciones.
Tras completar el formulario, el documento se envía al solicitante por correo electrónico o por WhatsApp, según la opción elegida al momento de tramitar.
Certificado con verificación y firma digital
El justificativo generado cuenta con un código de verificación único y firma digital extendida por la Dirección Administrativa Digital. Esto permite validar la autenticidad del documento ante cualquier organismo que lo solicite.
La Policía de Jujuy subrayó que este formato digital tiene plena validez como constancia oficial de la imposibilidad de asistir al lugar de trabajo por falta de transporte público.