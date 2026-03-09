martes 10 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 22:20
Tensión.

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Familiares de efectivos rechazan el acuerdo anunciado y se generó una violenta manifestación frente a Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Manifestación Casa de GObierno

Una manifestación se desarrolló este lunes por la noche frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, en Plaza Belgrano, en medio del conflicto que se generó en los últimos días entre el Gobierno provincial y sectores de la Policía por reclamos salariales. Durante la protesta se vivieron momentos de fuerte tensión que por momentos escalaron en el nivel de violencia, aunque sin registrarse enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

manifestacion frente a casa de gobierno: familiares de policias reclaman un aumento del 50% video
Conflicto.

Manifestación frente a Casa de Gobierno: familiares de policías reclaman un aumento del 50%
familiares de policias y retirados de la fuerza marcharon en jujuy por reclamos salariales
Protesta.

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales

La protesta comenzó cuando familiares de policías y personas vinculadas a la fuerza se concentraron en el centro jujeño para expresar su rechazo al acuerdo anunciado por el Ejecutivo provincial.

image
Manifestación frente a Casa de Gobierno: familiares de policías reclaman un aumento del 50%

Manifestación frente a Casa de Gobierno: familiares de policías reclaman un aumento del 50%

Momentos de tensión en la protesta

Con el correr de las horas, la manifestación fue subiendo de tono y algunos manifestantes arrojaron pirotecnia frente a la Casa de Gobierno. En el lugar se concentró un grupo de personas con carteles y parte del rostro cubierto.

Más tarde, un grupo de manifestantes intentó derribar una de las rejas del portón de la Casa de Gobierno, lo que generó mayor tensión en el lugar.

Manifestacion (2)

