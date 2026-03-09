Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Una manifestación se desarrolló este lunes por la noche frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, en Plaza Belgrano, en medio del conflicto que se generó en los últimos días entre el Gobierno provincial y sectores de la Policía por reclamos salariales. Durante la protesta se vivieron momentos de fuerte tensión que por momentos escalaron en el nivel de violencia, aunque sin registrarse enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.
Con el correr de las horas, la manifestación fue subiendo de tono y algunos manifestantes arrojaron pirotecnia frente a la Casa de Gobierno. En el lugar se concentró un grupo de personas con carteles y parte del rostro cubierto.
Más tarde, un grupo de manifestantes intentó derribar una de las rejas del portón de la Casa de Gobierno, lo que generó mayor tensión en el lugar.