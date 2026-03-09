Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Una manifestación se desarrolló este lunes por la noche frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, en Plaza Belgrano, en medio del conflicto que se generó en los últimos días entre el Gobierno provincial y sectores de la Policía por reclamos salariales. Durante la protesta se vivieron momentos de fuerte tensión que por momentos escalaron en el nivel de violencia, aunque sin registrarse enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

La protesta comenzó cuando familiares de policías y personas vinculadas a la fuerza se concentraron en el centro jujeño para expresar su rechazo al acuerdo anunciado por el Ejecutivo provincial.

Según informó el Gobierno este lunes 9 de marzo, autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo mantuvieron una reunión con representantes del personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad, quienes manifestaron su conformidad con los consensos alcanzados. Sin embargo, el acuerdo generó malestar en otros sectores vinculados a la fuerza policial, que el acuerdo no es lo que solicitaban.

image Manifestación frente a Casa de Gobierno: familiares de policías reclaman un aumento del 50% Momentos de tensión en la protesta Con el correr de las horas, la manifestación fue subiendo de tono y algunos manifestantes arrojaron pirotecnia frente a la Casa de Gobierno. En el lugar se concentró un grupo de personas con carteles y parte del rostro cubierto.

Más tarde, un grupo de manifestantes intentó derribar una de las rejas del portón de la Casa de Gobierno, lo que generó mayor tensión en el lugar. Manifestacion (2)

