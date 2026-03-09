Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad

Autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo recibieron a los representantes de personal activo y pasivo, quienes manifestaron su conformidad por los consensos alcanzados.

Durante la mañana de este lunes, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, y Carlos Coronel, director de Trabajo, recibieron a personal activo y retirado de las fuerzas de seguridad quienes expresaron la conformidad con los resultados de la reunión.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 14.10.01 (1) Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad "Ya está encaminada la situación. Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro", explicó Gonzalo Camino, referente del personal activo del Servicio Penitenciario.

"Se llegó al mejor acuerdo posible", dijo Camino y destacó el "compromiso por parte de Gobernación de que no va a haber ningún tipo de represalia ni tampoco acciones contra el personal que se apostó estos días en las movilizaciones".

Camino remarcó que se continuará dialogando y "las negociaciones van a ser permanentes hasta tanto se puedan atender todos los reclamos de manera paulatina". Por su parte, Orlando Subia, referente del personal retirado, afirmó: "estamos conforme con lo que hemos obtenido en todo el diálogo” y remarcó que “no va a haber persecución hacia ninguno de los efectivos activos y retirados". Asimismo, indicó que "nos sorprendió el recibimiento y el acuerdo al que se pudo llegar. Nuevamente resaltar que esto es el primer paso que está dando la fuerza de seguridad, tanto en actividad como en retiro, para continuar con los canales de diálogo", finalizó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.