lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 14:33
Negociación.

Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad

Autoridades provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad alcanzaron un acuerdo y confirmaron que continuará el diálogo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad

Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad

Lee además
fortalecen el acompanamiento a familias de personas con discapacidad en jujuy
Desarrollo Humano.

Fortalecen el acompañamiento a familias de personas con discapacidad en Jujuy
Reunión entre el Gobierno y policías, retirados y personal de Seguridad video
Reunión.

Avanza el diálogo entre el Gobierno de Jujuy y los representantes de las fuerzas de Seguridad

Durante la mañana de este lunes, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, y Carlos Coronel, director de Trabajo, recibieron a personal activo y retirado de las fuerzas de seguridad quienes expresaron la conformidad con los resultados de la reunión.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 14.10.01 (1)
Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad

Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad

"Ya está encaminada la situación. Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro", explicó Gonzalo Camino, referente del personal activo del Servicio Penitenciario.

"Se llegó al mejor acuerdo posible", dijo Camino y destacó el "compromiso por parte de Gobernación de que no va a haber ningún tipo de represalia ni tampoco acciones contra el personal que se apostó estos días en las movilizaciones".

Camino remarcó que se continuará dialogando y "las negociaciones van a ser permanentes hasta tanto se puedan atender todos los reclamos de manera paulatina".

Por su parte, Orlando Subia, referente del personal retirado, afirmó: "estamos conforme con lo que hemos obtenido en todo el diálogo” y remarcó que “no va a haber persecución hacia ninguno de los efectivos activos y retirados".

Asimismo, indicó que "nos sorprendió el recibimiento y el acuerdo al que se pudo llegar. Nuevamente resaltar que esto es el primer paso que está dando la fuerza de seguridad, tanto en actividad como en retiro, para continuar con los canales de diálogo", finalizó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fortalecen el acompañamiento a familias de personas con discapacidad en Jujuy

Avanza el diálogo entre el Gobierno de Jujuy y los representantes de las fuerzas de Seguridad

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Plan de seguridad en Alto Comedero con una inversión de más de $2.400 millones

Lo que se lee ahora
Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Alba Ramos, científica y doctora oriunda de Abra Pampa
Inspiración.

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel