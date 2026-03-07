domingo 08 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 13:38
Desarrollo Humano.

Fortalecen el acompañamiento a familias de personas con discapacidad en Jujuy

La iniciativa busca brindar contención, orientación y herramientas a madres, padres y familiares, a través de espacios de apoyo coordinados por profesionales que promueven la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad.

Por  Verónica Pereyra
El Gobierno de Jujuy impulsa nuevas acciones para fortalecer el acompañamiento a familias de personas con discapacidad, a través de espacios de contención, orientación y asesoramiento profesional destinados a mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta realidad. La iniciativa se desarrolla desde el Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad.

Una de las propuestas centrales es la puesta en marcha del Grupo de Apoyo para madres, padres y familiares, un espacio gratuito que busca brindar herramientas emocionales y acompañamiento frente a los desafíos que implica el cuidado y la inclusión de personas con discapacidad. Los encuentros se realizan con modalidad mensual y cuentan con la coordinación de profesionales especializados.

image

El primer encuentro del ciclo se desarrolla en Conectar LAB – Infinito por Descubrir, en San Salvador de Jujuy, y está coordinado por las licenciadas en psicología Laura Barcat y Andrea Segovia, quienes trabajan junto a las familias en estrategias vinculadas a la gestión emocional, la contención y el fortalecimiento de redes de apoyo.

Un espacio para compartir experiencias

Desde el área de Inclusión destacaron que estos encuentros no solo brindan acompañamiento profesional, sino que también promueven el intercambio entre familias, lo que permite compartir experiencias, dificultades y herramientas para afrontar situaciones cotidianas. De esta manera se busca construir redes comunitarias de apoyo, fundamentales para el bienestar de quienes acompañan a personas con discapacidad.

Además, el Ministerio cuenta con equipos interdisciplinarios que brindan asesoramiento sobre trámites, derechos, acompañamiento social y orientación legal en casos particulares, facilitando el acceso a programas y servicios vinculados a la discapacidad.

Inscripción y participación

Para realizar consultas los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 388 456-4026 o acercarse a la sede de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, ubicada en Avenida Bolivia N° 2571, barrio Los Huaicos, donde se brinda asesoramiento y acompañamiento personalizado.

Este tipo de iniciativas forman parte de una política provincial que busca promover la inclusión, fortalecer el acompañamiento familiar y garantizar el acceso a herramientas de apoyo para las personas con discapacidad y su entorno, reconociendo el rol fundamental que cumplen las familias en los procesos de cuidado e integración social.

