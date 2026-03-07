sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de marzo de 2026 - 10:09
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Tras semanas de festejos, Jujuy vive este sábado 7 de marzo, el Carnaval de Remache, última celebración antes del calendario 2027.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
lluvia carnaval

Este sábado 7 de marzo de 2026, Jujuy celebrará el tradicional Carnaval de Remache, la jornada que marca el cierre definitivo de la temporada carnavalera.

Lee además
el chingo vive el carnaval de flores con disfraces, musica y alegria familiar
Sociedad.

El Chingo vive el Carnaval de Flores con disfraces, música y alegría familiar
El Chingo
En Fotos.

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color

Luego de semanas de desentierros, corsos, comparsas y celebraciones en la Quebrada, los Valles y distintos puntos de la provincia, el Remache pone punto final a una de las fiestas más convocantes del año.

El fin de semana de carnaval comienza con alerta amarilla por lluvias en Jujuy - Imagen creada con IA
Carnaval de Remache con lluvias en Jujuy - Imagen creada con IA

Carnaval de Remache con lluvias en Jujuy - Imagen creada con IA

¿Qué es el Carnaval de Remache?

El Carnaval de Remache es la última celebración que realizan las comparsas y agrupaciones luego del Carnaval Grande y el Carnaval Chico. Se trata de una despedida festiva que mantiene el espíritu carnavalero pero con un tono más íntimo y simbólico. Es, en esencia, el “último baile” antes del cierre total del ciclo.

En muchos lugares incluye recorridos de comparsas, encuentros musicales y celebraciones que permiten despedir oficialmente al diablo carnavalero hasta el próximo año.

Con el Remache, se termina formalmente el Carnaval 2026 en Jujuy. Es el "remanente" o la última oportunidad de fiesta, significando el cierre final antes de retomar la rutina. Es parte de un calendario extenso en Jujuy que incluye el desentierro, Jueves de Comadres/Compadres, Carnaval Grande, Chico, de Flores y finaliza con este, el de Remache. Se destaca en localidades de la Quebrada de Humahuaca donde las comparsas despiden al diablito en sus mojones. Al igual que en las festividades principales, hay música, danza, harina, albahaca y el entierro simbólico del diablo.

Mientras se cierra esta edición, la organización del próximo año ya tiene fechas confirmadas.

Fechas del Carnaval 2027

14 de enero: Jueves de Padrinos

21 de enero: Jueves de Ahijaditos

28 de enero: Jueves de Compadres

4 de febrero: Jueves de Comadres

6, 7 y 8 de febrero: Carnaval Grande

9 de febrero: Martes de Chaya

10 al 14 de febrero: Carnaval Chico

De esta manera, Jujuy despide el Carnaval 2026 con el Remache y ya comienza la cuenta regresiva para la temporada 2027.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Chingo vive el Carnaval de Flores con disfraces, música y alegría familiar

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color

Confirmado: mirá el cronograma del Carnaval 2027

Los casos de dengue podrían subir las próximas semanas en Jujuy: cómo prevenir

Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio

Lo que se lee ahora
Cuánto sale llenar el changuito en Jujuy y cómo se compara con otras provincias
Economía.

Cuánto sale llenar el changuito en Jujuy y cómo se compara con otras provincias

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente
Suerte.

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente

Dos autos colisionaron en la colectora. video
Precaución.

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa video
Policiales.

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

Carolina Franco expone “Ceremonias en carnaval” en La Boca
Jujuy.

Confirmado: mirá el cronograma del Carnaval 2027

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel