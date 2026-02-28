28 de febrero de 2026 - 21:46
En Fotos.

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color

El Chingo vive el Carnaval de Flores con disfraces, música y alegría familiar en estos 10 años de la comparsa "Los Alegres del Chingo"

El Chingo Foto 1/19

El Chingo

Los “alegres del chingo” cumplen 10 años con una bajada que reúne a cientos de vecinos disfrazados y convierte al barrio El Chingo en un escenario de colores. Foto 2/19

Los “alegres del chingo” cumplen 10 años con una bajada que reúne a cientos de vecinos disfrazados y convierte al barrio El Chingo en un escenario de colores.

Los “alegres del chingo” cumplen 10 años con una bajada que reúne a cientos de vecinos disfrazados y convierte al barrio El Chingo en un escenario de colores. Foto 3/19

Los “alegres del chingo” cumplen 10 años con una bajada que reúne a cientos de vecinos disfrazados y convierte al barrio El Chingo en un escenario de colores. Foto 4/19

Los “alegres del chingo” cumplen 10 años con una bajada que reúne a cientos de vecinos disfrazados y convierte al barrio El Chingo en un escenario de colores. Foto 5/19

Los “alegres del chingo” cumplen 10 años con una bajada que reúne a cientos de vecinos disfrazados y convierte al barrio El Chingo en un escenario de colores. Foto 6/19

La bajada se realiza por la&nbsp;escalera del barrio, que es especialmente acondicionada para la ocasión. Luces, banderines, colores y música convierten ese espacio cotidiano en el corazón del carnaval Foto 7/19

La bajada se realiza por la escalera del barrio, que es especialmente acondicionada para la ocasión. Luces, banderines, colores y música convierten ese espacio cotidiano en el corazón del carnaval

La bajada se realiza por la&nbsp;escalera del barrio, que es especialmente acondicionada para la ocasión. Luces, banderines, colores y música convierten ese espacio cotidiano en el corazón del carnaval Foto 8/19

La bajada se realiza por la&nbsp;escalera del barrio, que es especialmente acondicionada para la ocasión. Luces, banderines, colores y música convierten ese espacio cotidiano en el corazón del carnaval Foto 9/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 10/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 11/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 12/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 13/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 14/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 15/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 16/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 17/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 18/19

Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color Foto 19/19

Temas

