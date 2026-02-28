El Chingo vive el Carnaval de Flores con disfraces, música y alegría familiar en estos 10 años de la comparsa "Los Alegres del Chingo"
El Chingo
Los “alegres del chingo” cumplen 10 años con una bajada que reúne a cientos de vecinos disfrazados y convierte al barrio El Chingo en un escenario de colores.
La bajada se realiza por la escalera del barrio, que es especialmente acondicionada para la ocasión. Luces, banderines, colores y música convierten ese espacio cotidiano en el corazón del carnaval
Carnaval en el Chingo: el barrio que se llena de color
