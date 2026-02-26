Realizaron la tradicional Chaya de Banderas en El Chingo

Bandas en vivo y más de 165 padrinos en la tradicional Chaya de Banderas de los Alegres del Chingo

Desde las 13 y hasta las 20 horas se lleva a cabo en el Chingo la tradicional Chaya de banderas de la comparsa "Los Alegres del Chingo", conocida popularmente por organizar una gran fiesta de desentierro y entierro del carnaval abierta y gratuita a todo el público, pero principalmente a la familia.

Despedida. Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval

Los Alegres del Chingo cuenta con la peculiaridad de tener en su agenda "La bajada de los disfrazados", un evento que este sábado cumple 10 años y para el cual esperan la participación de más de 500 disfrazados entre niños y adultos. En alusión a la bajada de los Diablos de Uquía, los disfrazados bajan las escaleras que conectan al barrio con el centro de la ciudad, bailando y mostrando sus originales disfraces.

Martín Condori, unos de los presidentes de la comparsa charlo con El Cuatro y contó el significado de este hecho que inaugura tres jornadas a puro carnaval. "Chayamos las banderas como una tradición, para que nos vaya bien, para que no hayan peleas" explicó.

En la jornada también se presentó a la Comisión que este 2026 que durante todo el año que pasó, se hizo cargo de que todo saliera perfecto para que los vecinos de la ciudad puedan disfrutar a pleno esta nueva edición. Martín mencionó que solo los padrinos y madrinas (de bebida, comida, cotillón, banda, música, vacuna, etc.) este año son 165.

Musicalmente, hoy tocan en vivo la banda Super Explosión de Humahuaca y Virgilio Amarilla y su grupo Yoga.

Agenda para el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

El desentierro del carnaval se realizará el sábado 28 de febrero, desde las 13 horas, momento en el que se espera una gran participación popular.

Desde la comparsa adelantaron que este año la expectativa es alta por el 10° aniversario de la bajada de los disfrazados, una tradición que ya es parte del ADN del carnaval de El Chingo .

Invitación abierta y premios para todos

Desde la Comisión 2026 invitaron a toda la comunidad a sumarse sin necesidad de inscripción previa.

“Los invitamos a todos los simpatizantes y amigos de la comparsa a que se sumen. Se pueden disfrazar y participar de la bajada. No es necesario anotarse, el que quiera es bienvenido”, remarcaron.

Además, adelantaron que habrá premios individuales y grupales, incluyendo reconocimientos especiales para los niños, con el objetivo de fomentar la participación de toda la familia.

Operativo de seguridad

Por último, informaron que el evento contará con un operativo policial para garantizar la seguridad de los asistentes. Las actividades finalizarán alrededor de las 20 horas.