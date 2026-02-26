jueves 26 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de febrero de 2026 - 18:53
Carnaval.

Realizaron la tradicional Chaya de Banderas en El Chingo

Desde las 13 se celebra en El Chingo la tradicional Chaya de banderas, evento que inaugura los festejos de esta peculiar comparsa en pleno corazón capitalino.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bandas en vivo y más de 165 padrinos en la tradicional Chaya de Banderas de los Alegres del Chingo

Bandas en vivo y más de 165 padrinos en la tradicional Chaya de Banderas de los Alegres del Chingo

Desde las 13 y hasta las 20 horas se lleva a cabo en el Chingo la tradicional Chaya de banderas de la comparsa "Los Alegres del Chingo", conocida popularmente por organizar una gran fiesta de desentierro y entierro del carnaval abierta y gratuita a todo el público, pero principalmente a la familia.

Lee además
Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval
Despedida.

Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval
Carnaval Joven en Parque San Martín: tarde de deporte y música para adolescentes
Recreación.

Carnaval Joven en Parque San Martín: tarde de deporte y música 

Los Alegres del Chingo cuenta con la peculiaridad de tener en su agenda "La bajada de los disfrazados", un evento que este sábado cumple 10 años y para el cual esperan la participación de más de 500 disfrazados entre niños y adultos. En alusión a la bajada de los Diablos de Uquía, los disfrazados bajan las escaleras que conectan al barrio con el centro de la ciudad, bailando y mostrando sus originales disfraces.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 5.44.52 PM

La chaya de banderas, una tradición con significado

Martín Condori, unos de los presidentes de la comparsa charlo con El Cuatro y contó el significado de este hecho que inaugura tres jornadas a puro carnaval. "Chayamos las banderas como una tradición, para que nos vaya bien, para que no hayan peleas" explicó.

WhatsApp Video 2026-02-26 at 17.40.20

En la jornada también se presentó a la Comisión que este 2026 que durante todo el año que pasó, se hizo cargo de que todo saliera perfecto para que los vecinos de la ciudad puedan disfrutar a pleno esta nueva edición. Martín mencionó que solo los padrinos y madrinas (de bebida, comida, cotillón, banda, música, vacuna, etc.) este año son 165.

Musicalmente, hoy tocan en vivo la banda Super Explosión de Humahuaca y Virgilio Amarilla y su grupo Yoga.

Embed

Agenda para el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

El desentierro del carnaval se realizará el sábado 28 de febrero, desde las 13 horas, momento en el que se espera una gran participación popular.

Desde la comparsa adelantaron que este año la expectativa es alta por el 10° aniversario de la bajada de los disfrazados, una tradición que ya es parte del ADN del carnaval de El Chingo .

Invitación abierta y premios para todos

Desde la Comisión 2026 invitaron a toda la comunidad a sumarse sin necesidad de inscripción previa.

“Los invitamos a todos los simpatizantes y amigos de la comparsa a que se sumen. Se pueden disfrazar y participar de la bajada. No es necesario anotarse, el que quiera es bienvenido”, remarcaron.

WhatsApp Video 2026-02-25 at 19.51.26

Además, adelantaron que habrá premios individuales y grupales, incluyendo reconocimientos especiales para los niños, con el objetivo de fomentar la participación de toda la familia.

Operativo de seguridad

Por último, informaron que el evento contará con un operativo policial para garantizar la seguridad de los asistentes. Las actividades finalizarán alrededor de las 20 horas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval

Carnaval Joven en Parque San Martín: tarde de deporte y música 

Alto Comedero disfrutó del Carnaval de las Infancias a pura fiesta

El carnaval de Humahuaca llega a su fin y los diablos se despiden entre lágrimas

Carnaval de El Chingo: la bajada de los disfrazados cumple 10 años

Lo que se lee ahora
Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases video
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Un camión quedó varado en la ruta 9: hay corte total video
Precaución.

Un camión quedó varado en la ruta 9: hubo corte total

La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases video
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Chikungunya. video
Salud.

Preocupa el avance de la chikungunya: "Los dolores duran hasta 3 años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel