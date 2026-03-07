Los precios del changuito de supermercado subieron hasta 2,6% en algunas provincias. (Foto: Analytica)

Ranking de compras de la clase media: en qué provincias es más caro llenar el changuito del supermercado

Cuánto sale llenar el changuito en Jujuy y cómo se compara con otras provincias

Llenar el changuito mensual del supermercado continúa siendo una preocupación económica para las familias argentinas, y los datos provinciales revelan fuertes diferencias según la región. Un relevamiento privado realizado por la consultora Analytica confirmó que el costo de una canasta representativa de alimentos, bebidas y productos básicos varía significativamente entre provincias, reflejando desigualdades en el poder adquisitivo y en los precios de góndola a nivel nacional.

Según el estudio “Changuito Federal” , que compara precios de productos idénticos (marca y presentación) en las principales jurisdicciones del país, el valor del changuito en Jujuy se situó en torno a los $848.927 , colocándola entre las provincias con mayores precios del NOA.

Los costos de una compra de supermercado subieron hasta 2,6% en algunas provincias, según un informe privado. Formosa fue el lugar donde más aumentaron los precios.

El informe muestra que el costo del changuito no es homogéneo en todo el país. En contraste con Santa Cruz —donde llenar la compra puede superar los $910.000—, y otras provincias patagónicas con valores elevados, el Nordeste y el Noroeste presentan cifras algo más moderadas.

Valores aproximados del changuito según provincia

Santa Cruz: $944.603

Chubut: $925.409

Tierra del Fuego: $918.569

Neuquén: $889.937

Río Negro: $873.917

Misiones: $828.807

Chaco: $832.188

La Rioja: $832.865

Ciudad de Buenos Aires: $833.670

(estimaciones basadas en relevamientos comparativos de mercado)

En otras regiones, como Misiones, La Rioja o Chaco, el changuito se mantiene más accesible, con valores generalmente por debajo de los $810.000.

Aumentos y disparidades

El informe también destacó que los aumentos mensuales del changuito siguen una tendencia dispar, con variaciones que en algunos casos superan el 3%. Esta dinámica responde en parte a la presión inflacionaria sobre alimentos básicos como carnes, lácteos y productos de góndola.

Provincias con mayor costo

De acuerdo al informe, las provincias con los changuitos más caros fueron:

Estas cifras ubican a la Patagonia como la región con los costos más elevados para abastecer el changuito del supermercado.

Provincias con menor costo

En contraste, algunas jurisdicciones del NEA y NOA mostraron valores más accesibles en términos nominales:

Misiones: $828.807

La Rioja: $832.865

Chaco: $832.188

Formosa: $783.302

CABA: ~$833.670

Estos valores reflejan que, aunque más baratos nominalmente, los changuitos de estas provincias siguen implicando un esfuerzo significativo del ingreso familiar.

Variación y brechas regionales

El estudio destacó que existen diferencias de más de $113.000 entre las provincias más caras y las más económicas para llenar el changuito.

Además, aunque regiones como el NEA y el NOA tienen precios más bajos, el costo de la canasta representa una porción más alta del ingreso familiar promedio en comparación con la Patagonia, donde a pesar de precios superiores, los salarios también suelen ser más elevados.

Qué productos están condicionando los precios

El informe identificó que varios alimentos básicos registraron aumentos generalizados, como el aceite de girasol, cuyas subas se ubicaron entre 3% y 5% en la mayoría de las jurisdicciones, y cortes de carne con incrementos de entre 4% y 7% en prácticamente todo el país.

La región más cara del país: Patagonia

Como en meses anteriores, el sur del país volvió a liderar el ranking de los changuitos más caros.

En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —donde los precios son más altos— el esfuerzo relativo es menor, ya que el changuito equivale al 15,6% del mismo ingreso.

Los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas.

"Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén", señaló el estudio.

En el otro extremo, los lugares más económicos fueron Misiones ($828.807), Chaco ($832.188), La Rioja ($832.865) y CABA ($833.670). Pese a la diferencia de precios, el informe advierte que el poder adquisitivo no es necesariamente mayor en las regiones con changuitos más baratos.

Ranking de compras de la clase media: en qué provincias es más caro llenar el changuito del supermercado

Los productos que más subieron

Dentro de la canasta, el aceite de girasol fue el producto que registró las subas más marcadas, con incrementos que oscilaron entre 2% y 4% en casi todas las provincias, a excepción de San Luis (5,1%), Formosa (6,2%), Jujuy (6,3%) y Misiones (7,5%).

Otro producto con incrementos generalizados fue el yogur bebible, con aumentos entre el 3% y 6% en la mayoría de las provincias, aunque con mayores incrementos en Santa Cruz (9,3%) y Tierra del Fuego (15%).

Las galletitas de agua, que en noviembre habían mostrado bajas en varias provincias, registraron un aumento generalizado en diciembre. Las subas se situaron entre el 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue mayor (8%).

El precio de la docena de huevos tuvo aumentos por encima del 4% en casi todas las provincias. “En las provincias del norte la suba estuvo por encima del 10%, mientras que en las patagónicas los incrementos fueron más moderados”, detallaron.

Entre los productos que registraron una baja en su precio, se encuentra la sal fina, mientras que la suprema de pollo empaquetada se mantuvo invariante o con leves aumentos en casi todas las provincias a excepción de Mendoza (1,3%), San Luis (1,2%), La Rioja (1%) y Jujuy (1,6%).