sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 10:37
Impactante.

Devastadora caída de granizo en Rinconada: "Hubo muchos daños, hay animales heridos"

Vecinos de Rinconada denunciaron que hubo muchos animales heridos y graves daños en las pasturas tras la intensa tormenta con caída de granizo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Caída de granizo en Rinconada

Caída de granizo en Rinconada

Una fuerte tormenta azotó este jueves la zona de Pan de Azúcar, en el departamento Rinconada, donde vecinos describieron un temporal de granizo de magnitud inusual. El fenómeno comenzó alrededor de las 17.30, acompañado por un intenso viento que dejó múltiples daños en la zona.

Los daños que dejó la intensa tormenta con caída de granizo

Según relataron habitantes del lugar, la caída de granizo fue tan severa que la ruta quedó completamente cerrada, ya que la acumulación impedía el paso. “No se puede caminar, la ruta está cerrada por la intensa caída de granizo”, expresó un vecino, que además comentó que al intentar salir en bicicleta no pudo avanzar, porque "se enterraron las ruedas”.

Embed - Granizo en Rinconada: "Fue desvastadora"

La visibilidad también se vio seriamente afectada. “No pude ver los animales, tenía que ver el estado en el que estaban”, dijo, preocupado por el impacto del temporal en la actividad ganadera. Las piedras, según describió, eran “del tamaño de los huevos de un tero”, lo que da cuenta de la violencia del fenómeno.

El fuerte granizo provocó llamas, ovejas y cabras heridas o desaparecidas, además de daños graves en las pasturas, situación que podría derivar en un impacto productivo considerable. “Seguro hubo muchos daños por esta tormenta, vamos a ver después la crisis y los resultados”, lamentó el vecino.

Rige alerta amarilla por tormentas abundantes en Jujuy

Según la advertencia emitida por el organismo, la alerta amarilla rige para los días 6 y 7 de marzo e incluye a las siguientes localidades de la provincia:

El Carmen – Ledesma – Palpalá – San Antonio – San Pedro – Santa Bárbara – Valle Grande – Zona baja de Doctor Manuel Belgrano – Zona baja de Tilcara.

tormentas fuertes

Se espera que desde la tarde del viernes comiencen a desarrollarse tormentas, algunas de ellas fuertes. Podrán presentarse:

  • Caída de granizo
  • Sctividad eléctrica frecuente
  • Precipitaciones abundantes en cortos períodos
  • Ráfagas intensas

Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.

Temas
