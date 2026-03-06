viernes 06 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 08:32
Importante.

Rige alerta amarilla por tormentas abundantes en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

El SMN anticipó alerta amarilla por fuertes tormentas para este viernes y el fin de semana. Se esperan precipitaciones abundantes en varias zonas de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen creada con IA

Imagen creada con IA

Alerta amarilla por tormentas: para qué zonas y qué días

Según la advertencia emitida por el organismo, la alerta amarilla rige para los días 6 y 7 de marzo e incluye a las siguientes localidades de la provincia:

El Carmen – Ledesma – Palpalá – San Antonio – San Pedro – Santa Bárbara – Valle Grande – Zona baja de Doctor Manuel Belgrano – Zona baja de Tilcara.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige este viernes 6 de febrero para sectores del noroeste del país.

Se espera que desde la tarde del viernes comiencen a desarrollarse tormentas, algunas de ellas fuertes. Podrán presentarse:

  • Caída de granizo
  • Sctividad eléctrica frecuente
  • Precipitaciones abundantes en cortos períodos
  • Ráfagas intensas

Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.

Embed - Inestabilidad en Jujuy: la alerta por tormentas fuertes se extiende por tres días más

Pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana

Para este viernes, se espera una temperatura máxima de 22°C, acompañada por lluvias débiles que se mantendrán a lo largo de toda la jornada.

El sábado 7 de marzo presentará condiciones similares, con una máxima también prevista en 22°C y precipitaciones durante todo el día, en el marco de la alerta vigente.

En tanto, el domingo la máxima podría ascender levemente hasta los 23°C, aunque se mantendrán las mismas condiciones de inestabilidad: lluvias, cielo parcialmente nublado y ambiente húmedo.

