Rige alerta amarilla por tormentas abundantes en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Después de atravesar una semana inestable en Jujuy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por fuertes tormentas y anticipó que el primer fin de semana de marzo estará marcado por precipitaciones abundantes y temperaturas más bajas en comparación con días anteriores.

Según la advertencia emitida por el organismo, la alerta amarilla rige para los días 6 y 7 de marzo e incluye a las siguientes localidades de la provincia:

Se espera que desde la tarde del viernes comiencen a desarrollarse tormentas, algunas de ellas fuertes. Podrán presentarse:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige este viernes 6 de febrero para sectores del noroeste del país.

Caída de granizo

Sctividad eléctrica frecuente

Precipitaciones abundantes en cortos períodos

Ráfagas intensas

Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.

Pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana

Para este viernes, se espera una temperatura máxima de 22°C, acompañada por lluvias débiles que se mantendrán a lo largo de toda la jornada.

El sábado 7 de marzo presentará condiciones similares, con una máxima también prevista en 22°C y precipitaciones durante todo el día, en el marco de la alerta vigente.

En tanto, el domingo la máxima podría ascender levemente hasta los 23°C, aunque se mantendrán las mismas condiciones de inestabilidad: lluvias, cielo parcialmente nublado y ambiente húmedo.