Rige alerta amarilla por tormentas abundantes en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Después de atravesar una semana inestable en Jujuy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por fuertes tormentas y anticipó que el primer fin de semana de marzo estará marcado por precipitaciones abundantes y temperaturas más bajas en comparación con días anteriores.
Alerta amarilla por tormentas: para qué zonas y qué días
Según la advertencia emitida por el organismo, la alerta amarilla rige para los días 6 y 7 de marzo e incluye a las siguientes localidades de la provincia:
El Carmen – Ledesma – Palpalá – San Antonio – San Pedro – Santa Bárbara – Valle Grande – Zona baja de Doctor Manuel Belgrano – Zona baja de Tilcara.
Se espera que desde la tarde del viernes comiencen a desarrollarse tormentas, algunas de ellas fuertes. Podrán presentarse:
- Caída de granizo
- Sctividad eléctrica frecuente
- Precipitaciones abundantes en cortos períodos
- Ráfagas intensas
Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.
Pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana
Para este viernes, se espera una temperatura máxima de 22°C, acompañada por lluvias débiles que se mantendrán a lo largo de toda la jornada.
El sábado 7 de marzo presentará condiciones similares, con una máxima también prevista en 22°C y precipitaciones durante todo el día, en el marco de la alerta vigente.
En tanto, el domingo la máxima podría ascender levemente hasta los 23°C, aunque se mantendrán las mismas condiciones de inestabilidad: lluvias, cielo parcialmente nublado y ambiente húmedo.
