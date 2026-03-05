Operativo Punta Corral: instalarán un hospital campaña de última tecnología

Con la mirada puesta en la tradicional peregrinación a la Virgen de Punta Corral, autoridades sanitarias y organismos de emergencia comenzaron a coordinar el operativo de asistencia para 2026 , que cada año convoca a miles de fieles en los caminos de la Quebrada.

El director del SAME, Pablo Jure , explicó que la organización ya dio sus primeros pasos con una reunión de trabajo realizada en Tumbaya junto a las distintas instituciones que participarán del despliegue donde se esperan más de 150mil peregrinos.

Una de las principales novedades para este año será la instalación de un hospital de campaña de gran tamaño , que será gestionado con apoyo de Nación.

“Hemos gestionado la posibilidad de que venga un hospital de campaña importante que queremos instalar en el puesto puente. Va a tener equipo de rayos, laboratorio, showroom y sala de internación”, explicó Jure.

El hospital estará integrado por 24 profesionales y personal logístico, y su ubicación se definirá según las condiciones del terreno.

“Si el espacio lo permite se instalará en el puesto puente; si no, tendremos que recuperarlo donde estaba el año pasado el hospital de campaña”, agregó.

“Estamos innovando con la posibilidad de colocar antenas satelitales en cada uno de los once puestos que vamos a tener para contar con comunicación y digitalización en tiempo real”, detalló el titular del SAME.

Este sistema permitirá conocer las capacidades de atención en cada puesto y también realizar teleasistencias en aquellos lugares donde no habrá médicos permanentes.

El operativo sanitario contará con un importante despliegue de personal de salud y logística proveniente de distintas jurisdicciones.

Según informó Jure, participarán:

52 integrantes del SAME 107 de Jujuy

24 profesionales de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias

8 del SAMEC de Salta

7 del CIPROSA de Tucumán

Además, se espera confirmar la participación de equipos provenientes de Santiago del Estero y Córdoba, que suelen colaborar en este operativo. Cabe destacar que el despliegue comenzará el miércoles 25, cuando el personal suba a los distintos puestos para instalar la infraestructura sanitaria.

Santuario Virgen de Punta Corral

Esperan entre 100 y 150 mil peregrinos

Como ocurre cada año, se espera una masiva concurrencia de fieles a uno de los eventos religiosos más importantes del norte argentino.

“Siempre estimamos entre 100 y 150 mil personas en total que participan de la peregrinación. Cuántos van a subir dependerá mucho del clima y de las condiciones del momento”, concluyó Jure.

El operativo sanitario buscará garantizar asistencia permanente y rápida respuesta ante emergencias durante todo el desarrollo de la tradicional peregrinación a Punta Corral.