jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 11:00
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Condenaron a perpetua al femicida de Tamara Fierro. Mientras que Esteban Pérez recibió cinco años de condena por encubrimiento y Maximiliano López fue absuelto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
juicio tamara f ierro
En la misma resolución, Esteban Pérez recibió cinco años de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Maximiliano López fue absuelto.

El tribunal estuvo integrado por Pamela de las Cruces (presidenta de trámite), Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti.

juicio de tamara fierro

La palabra del fiscal Ernesto Lian Resúa

Tras conocerse la sentencia, el fiscal Ernesto Lian Resúa habló sobre la complejidad del caso desde sus inicios. Destacó que la investigación comenzó como una búsqueda del paradero de Tamara, pero “al día siguiente dio un giro rotundo hacia femicidio”.

"Los elementos que teníamos eran muy pocos porque habían calcinado el cuerpo de Tamara. Pero obtuvimos cámaras y testimonios para condenar al femicida", ponderó el Fiscal.

Sobre la participación de Pérez y López

Respecto al rol de los otros implicados, el fiscal señaló que las pruebas permitieron determinar que Esteban Pérez tuvo “mucha participación”, motivo por el cual recibió cinco años de prisión por encubrimiento agravado.

En cambio, sobre la absolución de Maximiliano López, Resúa expresó:

“El otro implicado tuvo una participación secundaria que tenía que ver con la colaboración para el traslado del cuerpo, pero no directamente una participación del traslado del cuerpo. Eso planteamos desde la Fiscalía, pero el Tribunal no lo tuvo en consideración, por eso quedó absuelto”.

La querella solicitará un segundo juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Tras conocerse el veredicto, la abogada querellante Mariana Vargas, representante de la familia de Tamara Fierro, se manifestó con firmeza y adelantó los pasos que seguirán en la causa.

La letrada confirmó que, en primer lugar, impugnarán la absolución dictada por el tribunal. Además, señaló que iniciarán las actuaciones para requerir un segundo juicio.

“Ya lo hablamos con la familia y entendemos que esto no termina acá; terminó respecto a estos tres acusados, pero en realidad estamos hablando de que vamos a una segunda etapa, vamos a un segundo juicio por otras personas involucradas. A esto lo sabe todo Fraile Pintado”, expresó.

Finalmente, Vargas celebró las sentencias de Guerrero y Pérez indicando puntualmente: "Más allá de esto, que es un tercio de la sentencia, es un gran triunfo que hayamos logrado la perpetua de Guerrero por femicidio y la condena de Pérez por el parentesco que tienen. Mismo parentesco que en un principio del proceso se planteó que era lo que impedía que imputen a la madre de Guerrero".

marcha-fraile-pintado-tamara-fierro-2jpg

Detalles del femicidio de Tamara Fierro

Tamara Fierro de 29 años fue vista por última vez en la entrada de una vivienda en Fraile Pintado el sábado 24 de mayo. Después de la denuncia, comenzó la búsqueda hasta el lunes 26, cuando encontraron restos óseos que después se confirmaron eran de la joven.

Siguiendo con la cronología, el 26 de mayo en un intenso operativo por la búsqueda de Tamara Fierro, se halló restos óseos en un matadero y basurero de la zona. Tras el cotejo de ADN que efectuaron a la familia se confirmó que los restos finalmente corresponden a la mujer desaparecida.

image
Foto: Info Yungas

Foto: Info Yungas

Los primeros días, tras el crimen, detuvieron a dos personas: uno imputado por "homicidio calificado por circunstancias de género y ensañamiento", y otro acusado de "encubrimiento agravado". Ambos fueron trasladados al penal de Gorriti en la capital jujeña.

Meses después, familiares de Tamara Fierro incendiaron la casa de uno de los imputados en pedido de Justicia, porque determinaban que "la causa no avanzaba".

Tamara fierro (1).jpg

