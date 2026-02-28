El lunes serán los alegatos y el jueves la sentencia a los imputados por el femicidio de Tamara Fierro

Juicio por el femicidio de Tamara Fierro: el lunes se conoce la sentencia a los imputados

El juicio por el femicidio de Tamara Fierro llega a su fin la próxima semana, el lunes dos de marzo se dicta la sentencia a los tres imputados, mientras que el cinco de marzo, en caso de condena se establecerá la pena y el monto de la misma.

Desde el martes 4 de febrero en la ciudad judicial de San Pedro se lleva a cabo el juicio, a los responsables del femicidio de Tamara Fierro, la joven oriunda de Fraile Pintado de 27 años que el 23 de mayo del 2025 fue asesinada brutalmente y cuyo cuerpo se encontró quemado y desmembrado en un basural de la zona.

Por este macabro crimen, se imputó a Jairo Guerreo, alias "Diego Castro" bajo la carátula de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género" y a Esteban Pérez y Maximiliano López, que enfrentan el cargo de "encubrimiento agravado".

IMG_7748 Cómo se desarrolló el juicio por el femicidio de Tamara Fierro Luego de tres jornadas de audiencias probatorias, en las que pasaron más de 50 testigos convocados por las partes, este lunes 2 de marzo, se espera que declare un último testigo y según una de las abogadas de la querella, Mariana Vargas, prestaría declaración también uno de los imputados, situación que genera gran expectativa. Con estos acontecimientos quedaría cerrada la etapa probatoria y se dará paso a "los alegatos de las partes, de la fiscalía, de la querella y e los defensores. Ahí hay que ver si hay réplica o no y ese mismo día se dicta la sentencia" explicó Vargas.

"Esperamos desde ya, él anunció en forma pública, que se declare autor responsable del delito de femicidio con ensañamiento y alevosía a Guerrero, y a las otras dos personas, Pérez y López, que se los declare autores responsables del delito de encubrimiento agravado" enfatizó la abogada. Acompañamiento y apoyo social a los familiares de Tamara Se espera que este lunes en una fecha clave de este proceso, en la ciudad judicial de San Pedro se hagan presentes nuevamente las organizaciones sociales y feministas que vienen acompañando a la madre de Tamara, Sonia, a las hermanas y la familia, vecinos y amigos. IMG_7693

