sábado 28 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de febrero de 2026 - 09:06
Justicia.

El lunes serán los alegatos y el jueves la sentencia a los imputados por el femicidio de Tamara Fierro

El juicio por el femicidio de Tamara Fierro finaliza la próxima semana. El lunes las partes expondrán los alegatos y se conocerá la sentencia a los imputados el jueves

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juicio por el femicidio de Tamara Fierro: el lunes se conoce la sentencia a los imputados

Juicio por el femicidio de Tamara Fierro: el lunes se conoce la sentencia a los imputados

El juicio por el femicidio de Tamara Fierro llega a su fin la próxima semana, el lunes dos de marzo se dicta la sentencia a los tres imputados, mientras que el cinco de marzo, en caso de condena se establecerá la pena y el monto de la misma.

Lee además
Inicia el juicio por el femicidio de Tamara Fierro, son más de 50 los testigos en la causa
Justicia.

Juicio por el Femicidio de Tamara Fierro: "Pedimos la pena máxima para el femicida y los encubridores"
Tamara Fierro.
Justicia.

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Desde el martes 4 de febrero en la ciudad judicial de San Pedro se lleva a cabo el juicio, a los responsables del femicidio de Tamara Fierro, la joven oriunda de Fraile Pintado de 27 años que el 23 de mayo del 2025 fue asesinada brutalmente y cuyo cuerpo se encontró quemado y desmembrado en un basural de la zona.

Por este macabro crimen, se imputó a Jairo Guerreo, alias "Diego Castro" bajo la carátula de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género" y a Esteban Pérez y Maximiliano López, que enfrentan el cargo de "encubrimiento agravado".

IMG_7748

Cómo se desarrolló el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Luego de tres jornadas de audiencias probatorias, en las que pasaron más de 50 testigos convocados por las partes, este lunes 2 de marzo, se espera que declare un último testigo y según una de las abogadas de la querella, Mariana Vargas, prestaría declaración también uno de los imputados, situación que genera gran expectativa. Con estos acontecimientos quedaría cerrada la etapa probatoria y se dará paso a "los alegatos de las partes, de la fiscalía, de la querella y e los defensores. Ahí hay que ver si hay réplica o no y ese mismo día se dicta la sentencia" explicó Vargas.

"Esperamos desde ya, él anunció en forma pública, que se declare autor responsable del delito de femicidio con ensañamiento y alevosía a Guerrero, y a las otras dos personas, Pérez y López, que se los declare autores responsables del delito de encubrimiento agravado" enfatizó la abogada.

Acompañamiento y apoyo social a los familiares de Tamara

Se espera que este lunes en una fecha clave de este proceso, en la ciudad judicial de San Pedro se hagan presentes nuevamente las organizaciones sociales y feministas que vienen acompañando a la madre de Tamara, Sonia, a las hermanas y la familia, vecinos y amigos.

IMG_7693

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juicio por el Femicidio de Tamara Fierro: "Pedimos la pena máxima para el femicida y los encubridores"

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Comenzó el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años

Femicidios en Salta: dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas en menos de nueve años

Lo que se lee ahora
Para una escuela de la Puna convocan a donar útiles escolares y abrigo
Solidaridad.

Para una escuela de la Puna convocan a donar útiles escolares y abrigo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura
Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado video
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado

Aumentan los combustibles por la suba de un impuesto
Economía.

Aumentan los combustibles por la suba de un impuesto

Anuncio de más de 3300 viviendas. video
Sesiones.

El gobernador Sadir anunció más de 3300 viviendas para los jujeños

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel