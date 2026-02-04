miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 07:07
Justicia.

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Comienza en San Pedro el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro, con tres imputados, una gran cantidad de testigos y un fuerte reclamo social de justicia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Tamara Fierro.

Tamara Fierro.

Este miércoles 4 de febrero comienza en el Centro Judicial de San Pedro el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro, la joven de 28 años asesinada en mayo de 2025 en la localidad de Fraile Pintado. El caso generó una profunda conmoción social en toda la provincia y un sostenido reclamo de justicia por parte de familiares, organizaciones y la comunidad.

En la causa hay tres imputados. El principal acusado es Jairo Guerrero, conocido como “Diego Castro”, quien enfrenta el cargo de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por mediar violencia de género, una figura penal que prevé prisión perpetua. En tanto, Esteban Pérez y Maximiliano López están imputados por encubrimiento agravado. Los tres permanecen actualmente con prisión preventiva.

Cómo se desarrollará el juicio

Según lo previsto, el debate se llevará adelante en seis audiencias, tanto en turno mañana como tarde, con jornadas clave los días 4, 10 y 23 de febrero. Durante el proceso se espera la declaración de decenas de testigos, la incorporación de pericias y los alegatos de las partes. La causa llega a esta instancia tras meses de investigación y una fuerte presión social para que el crimen no quede impune.

marcha fraile pintado tamara fierro (2).jpg
Pedido de justicia por Tamara Fierro.

Pedido de justicia por Tamara Fierro.

El dolor de la familia y la expectativa por justicia

En la antesala del juicio, Sonia, madre de Tamara, habló con Canal 4 y expresó el profundo dolor que atraviesa la familia: “Yo le pido a los jueces que vean bien el caso, que entiendan nuestra situación y que nos escuchen. Lo único que pedimos es que estos tres sean condenados con toda la pena que corresponde por todo el daño que hicieron”.

La mujer también hizo referencia a la situación de la hija de Tamara, una niña de tres años: “La estamos pasando muy mal. Ella extraña a su mamá, llora todos los días y la pide. No es justo que sigamos viviendo con esta incertidumbre. Tenemos fe en la justicia y esperamos la pena máxima para los responsables”.

Acompañamiento y movilización social

Sonia, mamá de Tamara Fierro: "No pierdo la fe que mi hija está viva"
Justicia por Tamara Fierro.

Justicia por Tamara Fierro.

La madre de la joven señaló que más de 100 personas manifestaron su intención de acompañar a la familia en el inicio del juicio y durante las audiencias. Además, la querella presentó más de 50 testigos que aportarán pruebas en el proceso.

El acompañamiento llega desde distintas localidades del ramal jujeño como Libertador, Calilegua, Yuto, Caimancito, Ledesma, Fraile Pintado y San Pedro. En San Salvador de Jujuy, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias convocó a concentrar frente al Centro Judicial de San Pedro para exigir justicia por Tamara, una convocatoria respaldada por 37 organizaciones sociales, sindicales, feministas, de Derechos Humanos y partidos políticos.

Conmovida, Sonia volvió a reclamar una sentencia firme y ejemplar: “No son dignos de estar entre nosotros. No puedo entender cómo alguien puede hacer algo así, descuartizar, quemar un cuerpo y burlarse después. Les pido a los jueces que revean bien el caso y que se aplique lo que corresponde: la pena máxima”.

El juicio que comienza hoy es seguido de cerca por toda la provincia, con la expectativa de que se haga justicia por Tamara Fierro y se marque un precedente frente a la violencia de género.

El femicidio que conmocionó a Jujuy

Tamara Fierro fue vista por última vez el sábado 24 de mayo de 2025 al ingresar a una vivienda en Fraile Pintado. Tras la denuncia de su desaparición, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó el lunes 26 con el hallazgo de restos óseos, luego confirmados como pertenecientes a la joven.

Su cuerpo fue encontrado calcinado en un descampado cercano al barrio Los Lapachos, en un crimen que impactó por su brutalidad y por las circunstancias posteriores. En un primer momento hubo dos detenidos y, semanas más tarde, se sumó un tercer imputado por encubrimiento.

