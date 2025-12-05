Caso Tamara Fierro: hay fecha confirmada para el inicio del juicio por el femicidio

El juicio por el femicidio de Tamara Fierro ya tiene fecha confirmada, comenzará el 4 de febrero de 2026 en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy. Allí, un tribunal penal juzgará a Diego Castro Guerrero, principal acusado por el crimen de la joven madre de 29 años oriunda de Fraile Pintado, en el departamento Ledesma.

Según lo previsto, el debate se desarrollará en seis audiencias, con jornadas clave los días 4, 10 y 23 de febrero, donde se espera la declaración de testigos, la incorporación de pericias y la exposición de los alegatos de las partes. El caso llega a esta instancia tras meses de investigación y un fuerte reclamo social de justicia en la localidad.

Incendio en casa de uno de los sospechosos del femicidio de Tamara Fierro (Archivo) Incendio en casa de uno de los sospechosos del femicidio de Tamara Fierro (Archivo) Qué se le imputa al principal acusado en el femicidio de Tamara Fierro De acuerdo a la acusación, Diego Castro Guerrero, de 25 años, será juzgado por homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género, figura que encuadra el hecho como femicidio. Se trata de una calificación que prevé prisión perpetua en el Código Penal argentino.

La investigación fiscal sostiene que Tamara fue vista por última vez en la vivienda del acusado, y que luego su cuerpo fue trasladado y quemado en un basural y matadero de la zona, donde días después se hallaron restos óseos que fueron identificados como pertenecientes a la joven mediante estudios de ADN.

Del hallazgo de restos óseos al avance de la causa El caso comenzó como una desaparición el 25 de mayo de 2025, cuando la familia denunció que Tamara no había regresado a su hogar en Fraile Pintado. A partir de allí se activaron operativos de búsqueda y, al poco tiempo, la policía informó el hallazgo de ropa y restos óseos en un descampado cercano, lo que encendió todas las alarmas en la comunidad. Con el avance de la investigación, la Fiscalía reunió elementos como videos de cámaras de seguridad donde se vería a dos personas empujando una carretilla con bolsas hacia el basural, y diversas pericias que reforzaron la hipótesis del femicidio. Esa reconstrucción permitió formular cargos contra Castro Guerrero como presunto autor y avanzar hacia la elevación a juicio de la causa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.