viernes 05 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 11:57
Justicia

Caso Tamara Fierro: hay fecha confirmada para el inicio del juicio por el femicidio

El 4 de febrero iniciará el juicio por el femicidio de Tamara Fierro, la joven de Fraile Pintado. Diego Castro Guerrero será juzgado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tamara fierro (2).jpg
Lee además
Se viene el Trail de Los Diques y el Nacional de Taekwondo a Jujuy video
Agenda.

Se viene el Trail de Los Diques y el Nacional de Taekwondo a Jujuy
caso gringo: la abogada apunto a que la pena maxima es insuficiente
Justicia.

Caso "Gringo": la abogada apuntó a que la pena máxima "es insuficiente"

Según lo previsto, el debate se desarrollará en seis audiencias, con jornadas clave los días 4, 10 y 23 de febrero, donde se espera la declaración de testigos, la incorporación de pericias y la exposición de los alegatos de las partes. El caso llega a esta instancia tras meses de investigación y un fuerte reclamo social de justicia en la localidad.

Incendio en casa de uno de los sospechosos del femicidio de Tamara Fierro (Archivo)
Incendio en casa de uno de los sospechosos del femicidio de Tamara Fierro (Archivo)

Incendio en casa de uno de los sospechosos del femicidio de Tamara Fierro (Archivo)

Qué se le imputa al principal acusado en el femicidio de Tamara Fierro

De acuerdo a la acusación, Diego Castro Guerrero, de 25 años, será juzgado por homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género, figura que encuadra el hecho como femicidio. Se trata de una calificación que prevé prisión perpetua en el Código Penal argentino.

La investigación fiscal sostiene que Tamara fue vista por última vez en la vivienda del acusado, y que luego su cuerpo fue trasladado y quemado en un basural y matadero de la zona, donde días después se hallaron restos óseos que fueron identificados como pertenecientes a la joven mediante estudios de ADN.

Del hallazgo de restos óseos al avance de la causa

El caso comenzó como una desaparición el 25 de mayo de 2025, cuando la familia denunció que Tamara no había regresado a su hogar en Fraile Pintado. A partir de allí se activaron operativos de búsqueda y, al poco tiempo, la policía informó el hallazgo de ropa y restos óseos en un descampado cercano, lo que encendió todas las alarmas en la comunidad.

Con el avance de la investigación, la Fiscalía reunió elementos como videos de cámaras de seguridad donde se vería a dos personas empujando una carretilla con bolsas hacia el basural, y diversas pericias que reforzaron la hipótesis del femicidio. Esa reconstrucción permitió formular cargos contra Castro Guerrero como presunto autor y avanzar hacia la elevación a juicio de la causa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se viene el Trail de Los Diques y el Nacional de Taekwondo a Jujuy

Caso "Gringo": la abogada apuntó a que la pena máxima "es insuficiente"

Juraron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo queda conformada la Legislatura

Un detenido en La Quiaca por contrabando de marihuana en la terminal

Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo

Lo que se lee ahora
Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Por  Federico Franco

Las más leídas

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.
Búsqueda.

La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje
Conflicto.

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

La historia de Micaela y Pancho.
Emotiva historia.

Una jujeña, su perro y una moto 110: la crónica de un viaje de 2.500 km. que transformó su vida

Producción de la hoja de coca en Bolivia.
Bolivia.

Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa: el fuerte argumento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel