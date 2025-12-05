sábado 06 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 20:41
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

El presidente del Ente Autárquico explicó los motivos de la suspensión de la Cena Blanca 2025 y cómo se reprogramó.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico

Tras la fuerte tormenta de este viernes, el Ente Autárquico que organiza el evento decidió suspender primero la pasarela y luego la Cena Blanca 2025. Martín Meyer, presidente del Ente, explicó los pormenores de la suspensión y como se resolvió la reprogramación.

Lee además
registraron tres atenciones del same en la cena blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
reprogramaron la cena blanca para este sabado: como estara el tiempo
Egresados.

Reprogramaron la Cena Blanca para este sábado: cómo estará el tiempo

“Una tormenta incontrolable. Es imposible predecir una tormenta de esta magnitud”, lamentó Meyer y agregó que tuvieron una reunión con los docentes “donde le dimos algunas alternativas. Una era si querían continuar hoy, pero para nosotros no era posible, y la otra era mañana, o si no, pasarla para otro momento”.

Los egresados en las carpas
Los egresados en las carpas

Los egresados en las carpas

Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana. Vamos a tener la misma modalidad”, y aclaró que “ si las condiciones climáticas permiten hacer la pasarela, se hace. Y si no directamente, a partir de las 20 horas, los chicos ya pueden ingresar a la carpa directamente”.

Sobre cómo ingresarán los chicos, dijo que “los docentes tienen un listado. Van a venir con ese listado y se va a controlar. No va a haber ningún problema. Obviamente, apelamos a la buena fe de los chicos que saben quiénes están en condiciones de ingresar y quiénes no”, recalcó Meyer.

Ratificó que la suspensión sólo buscó proteger y resguardar la integridad física de los docentes y de los alumnos. “Es lamentable para los chicos, pero bueno, entre los docentes que hablaron también con los alumnos, todos querían hacerla mañana”.

Embed - MARTÍN MEYER SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA CENA BLANCA

Indicó sobre que “no hubo ningún problema cuando inició la tormenta. Los chicos se refugiaron dentro de las carpas. Obviamente se mojaron. Es imposible predecir esta tormenta. Independientemente de que pueda llover, no creo que haya una tormenta como la que hubo hoy”, cerró.

El comunicado del Ente sobre la suspensión de la Cena Blanca 2025

“Debido a las intensas lluvias y por razones de seguridad se suspende la Cena Blanca para el día de mañana sábado 6 de diciembre”, indicaron. “El cronograma será el mismo y en caso de lluvia los alumnos podrán acceder directamente a la carpa donde se realiza la cena a partir de las 20 horas”, y cerraron: “La seguridad de los alumnos y sus familias es la prioridad para los organizadores”.

Cena Blanca 2025 suspendida
Cena Blanca 2025 suspendida

Cena Blanca 2025 suspendida

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Reprogramaron la Cena Blanca para este sábado: cómo estará el tiempo

Remarcan que la Cena Blanca fue suspendida por seguridad: "Fue la mejor decisión", señalaron desde el SAME

Cena Blanca 2025: Las "lesiones en los pies" son las principales atenciones del SAME 107

Cómo va a estar el tiempo este viernes en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Lo que se lee ahora
registraron tres atenciones del same en la cena blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo
Extendido.

Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel