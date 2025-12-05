Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Tras la f uerte tormenta de este viernes , el Ente Autárquico que organiza el evento decidió suspender primero la pasarela y luego la Cena Blanca 2025 . Martín Meyer , presidente del Ente, explicó los pormenores de la suspensión y como se resolvió la reprogramación.

“Una tormenta incontrolable . Es imposible predecir una tormenta de esta magnitud”, lamentó Meyer y agregó que tuvieron una reunión con los docentes “donde le dimos algunas alternativas . Una era si querían continuar hoy, pero para nosotros no era posible, y la otra era mañana, o si no, pasarla para otro momento”.

“Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana. Vamos a tener la misma modalidad”, y aclaró que “ si las condiciones climáticas permiten hacer la pasarela, se hace. Y si no directamente, a partir de las 20 horas, los chicos ya pueden ingresar a la carpa directamente”.

Sobre cómo ingresarán los chicos, dijo que “los docentes tienen un listado. Van a venir con ese listado y se va a controlar. No va a haber ningún problema. Obviamente, apelamos a la buena fe de los chicos que saben quiénes están en condiciones de ingresar y quiénes no”, recalcó Meyer.

Ratificó que la suspensión sólo buscó proteger y resguardar la integridad física de los docentes y de los alumnos. “Es lamentable para los chicos, pero bueno, entre los docentes que hablaron también con los alumnos, todos querían hacerla mañana”.

Embed - MARTÍN MEYER SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA CENA BLANCA

Indicó sobre que “no hubo ningún problema cuando inició la tormenta. Los chicos se refugiaron dentro de las carpas. Obviamente se mojaron. Es imposible predecir esta tormenta. Independientemente de que pueda llover, no creo que haya una tormenta como la que hubo hoy”, cerró.

El comunicado del Ente sobre la suspensión de la Cena Blanca 2025

“Debido a las intensas lluvias y por razones de seguridad se suspende la Cena Blanca para el día de mañana sábado 6 de diciembre”, indicaron. “El cronograma será el mismo y en caso de lluvia los alumnos podrán acceder directamente a la carpa donde se realiza la cena a partir de las 20 horas”, y cerraron: “La seguridad de los alumnos y sus familias es la prioridad para los organizadores”.