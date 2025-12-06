sábado 06 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 09:29
Emoción.

Cena Blanca 2025: así funcionará el ingreso según el clima y las listas de control

La Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy se suspendió por tormenta y se reprogramó para hoy sábado 6 de diciembre.

Por  Federico Franco
Cómo va a estar el clima y los ingresos para la Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo&nbsp;

Cómo va a estar el clima y los ingresos para la Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo 

El fuerte temporal del viernes obligó a suspender la Cena Blanca 2025 y se reprogramó para este sábado en Ciudad Cultural, según confirmaron desde la organización.

El Ente Autárquico Permanente priorizó la seguridad de estudiantes y familias al reprogramar el evento para este sábado 6 de diciembre y aclaró el protocolo para egresados, docentes y pulseras en Ciudad Cultural.

La Cena Blanca 2025, reprogramada para este sábado 6 de diciembre en Ciudad Cultural, contará con un protocolo de ingreso según las condiciones climáticas. Si el tiempo lo permite, se realizará la tradicional pasarela; de lo contrario, los egresados podrán acceder directamente a las carpas.

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico

El presidente del Ente Autárquico Permanente confirmó que los docentes disponen de listas oficiales para el control de ingreso de los alumnos, resolviendo dudas sobre el uso de pulseras. Este sistema garantiza un acceso ordenado y seguro para todos los participantes.

La metodología prioriza la organización eficiente, especialmente ante posibles precipitaciones pronosticadas por el SMN. Los egresados deben coordinar con sus docentes para verificar su inclusión en las listas correspondientes.

El EAP informó que el cronograma del evento se mantendrá sin modificaciones en la nueva fecha. En caso de registrarse lluvias el sábado, los alumnos podrán ingresar directamente a la carpa a partir de las 20 horas, omitiendo la tradicional pasarela para garantizar el desarrollo normal de la cena.

Reprogramaron la Cena Blanca para este sábado: cómo estará el tiempo

La Cena Blanca 2025, suspendida el jueves por intensas lluvias, se realizará este sábado 6 de diciembre en Ciudad Cultural. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones variables con nubosidad predominante, temperaturas entre 17°C y 26°C, y probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y noche.

Cena Blanca 2025 suspendida

Para la noche, el SMN prevé nuevamente tormentas aisladas (10-40% de probabilidad), 24°C y viento del suroeste, coincidiendo con el horario del evento a partir de las 20 horas.

cena blanca 2024 (1)

Detalles de la Cena Blanca 2025

El evento se realizará en el predio de Ciudad Cultural. Hasta el momento se confirmó la presencia de 3.900 egresados.

Desde la organización explicaron que el esquema de ingresos será por turnos operativos dentro del predio para ordenar la noche. En tanto, se prevé que en las próximas horas se de a conocer el orden de pasada de cada institución educativa.

Asimismo, el menú ya fue elegido por voto estudiantil y este año ganó el “Menú Joven”: lo que implica una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y pata flambeada para el cierre.

