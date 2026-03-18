BEGU 2026: desde hoy abren inscripciones para estudiantes secundarios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este miércoles 18 de marzo se habilitarán las inscripciones para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) 2026 destinado a estudiantes del nivel secundario.

Servicios. BEGU: piden revisar la documentación antes de hacer el trámite

Beneficio. BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

El trámite será completamente online y podrá realizarse a través del sitio oficial del municipio. El período de inscripción estará disponible hasta el 17 de abril.

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán presentar:

Una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse al día siguiente con su DNI en un punto TAS para habilitar el beneficio en la tarjeta.

Constancia de alumno regular actualizada, con sello y firma de la institución, indicando el año que cursa

Tarjeta asociada a su nombre

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Fechas para otros niveles

Desde el municipio informaron que posteriormente se abrirá la inscripción para:

Estudiantes terciarios y universitarios: del 6 al 24 de abril

En estos casos, deberán presentar los mismos requisitos. Además, los universitarios deberán acreditar su condición de alumno activo mediante certificado.

Puntos de atención

Para consultas o asistencia, se puede acudir a:

Tumusla 625

Av. El Éxodo 215

Dirección de Rentas (Hipólito Yrigoyen)

Delegación de Villa Jardín de Reyes

CPV Malvinas

CPV Chijra

CPV Santa Ana (Alto Comedero)

También está disponible la información en el sitio web oficial del municipio: www.sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.