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17 de marzo de 2026 - 13:37
Jujuy.

Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero

Un sepulturero de Jujuy cuenta cómo es trabajar en un cementerio, los miedos iniciales y los secretos ocultos bajo las tumbas

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero

Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero

En el Día del Sepulturero, un trabajador del cementerio del Salvador, en Jujuy, comparte su experiencia tras 26 años en el oficio. Se trata de Carlos Erazo, quien relata cómo es la labor diaria, las situaciones que enfrenta y los secretos detrás de algunos fenómenos que generan dudas.

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Los primeros pasos en el cementerio del Salvador

Carlos Erazo comenzó a trabajar cerca de los 30 años. Su ingreso al ámbito fue como sereno en el cementerio del Rosario, donde cumplió tareas durante la noche.

En esa etapa recorrió el predio en horarios nocturnos y se enfrentó a situaciones vinculadas a ingresos fuera de horario. También atravesó el miedo propio del entorno.

“Lo primero que sentís es miedo”, explicó sobre sus inicios en el trabajo dentro de un cementerio.

Con el tiempo, su actividad se trasladó al cementerio del Salvador, donde continúa en funciones.

El paso a sepulturero y las primeras experiencias

Luego de su etapa como sereno, Erazo comenzó a desempeñarse como sepulturero. Su primera experiencia fue una exhumación en una estructura de calicanto.

El procedimiento implicó la apertura del espacio y la manipulación del féretro. Durante esa tarea surgieron dificultades técnicas.

Según relató, se produjeron filtraciones y olores intensos, una situación que describió como compleja dentro del oficio.

Tras ese momento, continuó en el puesto y adquirió experiencia con el acompañamiento de otros trabajadores.

CEMENTERIO DEL SALVADOR

Aprendizaje y rutina dentro del cementerio

El trabajo diario permitió una adaptación progresiva a las tareas. Erazo señaló que el aprendizaje se construye en la práctica y con la guía de compañeros.

El oficio incluye distintas funciones dentro del cementerio del Salvador, junto a personal de mantenimiento y servicios.

La experiencia permite mejorar los procedimientos y reducir inconvenientes durante las intervenciones.

El impacto del trabajo en lo emocional

El paso del tiempo influyó en la forma de afrontar la muerte. Erazo explicó que el trabajo con las tumbas modifica la manera de expresar emociones.

“Te hace una persona más dura en los sentimientos”, indicó.

También mencionó que esta característica se refleja en situaciones personales, incluso ante la pérdida de familiares cercanos.

El contacto permanente con este entorno genera cambios en la percepción emocional.

La explicación de los ruidos en el cementerio

Uno de los aspectos que más intriga genera son los ruidos en el cementerio. Erazo explicó que tienen una causa física.

Según detalló, los sonidos se producen por la acumulación de gases dentro de los féretros, lo que genera presión en las estructuras.

“Sentís golpes de chapa por la presión”, afirmó.

Este fenómeno se repite en determinadas condiciones y forma parte del funcionamiento del lugar.

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